MAGAZİN

Hazım Körmükçü’ye uzaklaştırma talebi

MAGAZİN HABERLERİ | 28.12.2017 14:54 | Son Güncelleme 1 saat önce

TÜRKÜCÜ Hilal Özdemir, iki yıl önce ayrıldığı iki çocuğunun babası tiyatro oyuncusu Hazım Körmükçü’nün kendisini tehdit ettiği gerekçesiyle aile mahkemesine başvurdu. Hazım Körmükçü’ye uzaklaştırma kararı çıkartılmasını talep eden Hilal Özdemir, “Babalarının maddi-manevi ilgisizliği çocukları çok etkiledi. Ben de nafaka davası açtım. Hazım davayı öğrenince beni arayarak tehdit ve haraket etti. Evime girip çıkarken huzursuzum” dedi.

Hazım Körmükçü’ye uzaklaştırma talebi

Hazım Körmükçü ile Hilal Özdemir 2013 yılında severek evlendiler. Ancak evlilikleri 2015 yılında karşılıklı anlaşarak sona erdi. Çiftin kızları Arda ve oğulları Ayka anneleriyle birlikte kaldı. Hürriyet'ten Eyüp Serbest'in haberine göre; Hilal Özdemir’in iddiasına göre, Hazım Körmükçü ayrıldıktan sonraki süreçte maddi ve manevi sorumluluklarını yerine getirmedi. Hilal Özdemir de geçtiğimiz günlerde İstanbul Anadolu Aile Mahkemesi’nde nafaka davası açtı.

Hilal Özdemir’in iddiasına göre davayı öğrenen Hazım Körmükçü, eski eşini arayarak tehdit etti. Oğlunu da defalarca arayarak eski eşiyle ilgili sorular sordu. Bu olayın ardından telefonlarını değiştiren Hilal Özdemir, eski eşi Hazım Körmükçü’nün kendisi ve çocukları ile evine yaklaşamaması için uzaklaştırma kararı çıkartılmasını istedi.

EVLİLİĞİMDE ŞİDDET GÖRDÜM

Halil Özdemir yaşananları şöyle anlattı:

“Hazım’la çok severek evlendik ancak yürütemedik. Ayrılma sebebimiz başka bir kişinin varlığı değildi. Evliliğim boyunca 2-3 kez şiddet de gördüm. Nafaka davasını açmamın sebebi Hazım’ın çocuklarıyla hiçbir şekilde ilgilenmemesi. Ancak bu davada şahit olarak şimdi beraber olduğu kadını göstermiş. Baba ile çocukları arasındaki bir davaya bir kadın nasıl şahitlik eder? Hangi kadın bunu kabul eder?”

HAKARET DAVASI DA AÇACAĞIM

“Sonrasında hakaret davası da açacağım. Hazım beni aradığında stüdyoda kayıttaydım. Yanımda Hüner Coşkuner ve klip yönetmenim de vardı. Bana ‘Ben senin burnunu mu kırdım?’ diye sorunca telefonu kapattım. Sonra bir daha aradı ve aynısını söyledi. ‘Burnumu kırmadın ama tekme tokat atıp yerlerde sürükledin’ diye cevap verdim. Sonra bana hakaret ve küfür etti.

HABERİN DEVAMI İÇİMN TIKLAYIN

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hazım körmükçü hilal özdemir

En Çok Okunan Haberler

Seren Serengil'in çıplak fotoğrafını paylaşan Hande Yener'den yeni hamle

Seren Serengil'in çıplak fotoğrafını paylaşan Hande Yener'den yeni hamle

En düşük memur maaşı 2.857 lira

En düşük memur maaşı 2.857 lira

RTÜK'te 'şortlu çocuk tahrik eder' tartışması

RTÜK'te 'şortlu çocuk tahrik eder' tartışması

Afganistan'da son dakika patlama! Onlarca ölü var!

Afganistan'da son dakika patlama! Onlarca ölü var!

İşte FETÖ'nün Bylock tuzağı için kullandığı programlar

İşte FETÖ'nün Bylock tuzağı için kullandığı programlar

'Türkiye ile ABD arasında 2018'de daha büyük kriz olacak'

'Türkiye ile ABD arasında 2018'de daha büyük kriz olacak'

İlginizi Çekebilir

Seren Serengil'den çıplak fotoğraflarını servis eden Hande Yener'e cevap

Seren Serengil'den çıplak fotoğraflarını servis eden Hande Yener'e cevap

Hande Yener, Seren Serengil'in üstsüz fotoğrafını paylaştı!

Hande Yener, Seren Serengil'in üstsüz fotoğrafını paylaştı!

Mustafa Sandal son kez konuştu: 'Emina benim için...'

Mustafa Sandal son kez konuştu: 'Emina benim için...'

Hayta İsmail'den olay sözler: '30 yaşında olsaydı almazdım, göğüsleri sarkmış olurdu'

Hayta İsmail'den olay sözler: '30 yaşında olsaydı almazdım, göğüsleri sarkmış olurdu'

Fox TV'de flaş gelişme...4 program bitiyor!

Fox TV'de flaş gelişme...4 program bitiyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Demet Akalın, hayranına 7 bin liralık çizme hediye etti

Demet Akalın, hayranına 7 bin liralık çizme hediye etti

Takma dişlerini unutan konuğu, Müge Anlı'yı gülme krizine soktu

Takma dişlerini unutan konuğu, Müge Anlı'yı gülme krizine soktu

Aslı Enver'den cesur poz

Aslı Enver'den cesur poz

Eda Erol'u ablası Esra Erol kurtardı!

Eda Erol'u ablası Esra Erol kurtardı!

Çi'de yer yerinden oynayacak! Duru, Deniz'le öpüşüyor

Çi'de yer yerinden oynayacak! Duru, Deniz'le öpüşüyor

Kıvanç Tatlıtuğ hangi Hollywood uyarlamasında yer alacak?

Kıvanç Tatlıtuğ hangi Hollywood uyarlamasında yer alacak?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.