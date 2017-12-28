Hazım Körmükçü’ye uzaklaştırma talebi

Hazım Körmükçü ile Hilal Özdemir 2013 yılında severek evlendiler. Ancak evlilikleri 2015 yılında karşılıklı anlaşarak sona erdi. Çiftin kızları Arda ve oğulları Ayka anneleriyle birlikte kaldı. Hürriyet'ten Eyüp Serbest'in haberine göre; Hilal Özdemir’in iddiasına göre, Hazım Körmükçü ayrıldıktan sonraki süreçte maddi ve manevi sorumluluklarını yerine getirmedi. Hilal Özdemir de geçtiğimiz günlerde İstanbul Anadolu Aile Mahkemesi’nde nafaka davası açtı.

Hilal Özdemir’in iddiasına göre davayı öğrenen Hazım Körmükçü, eski eşini arayarak tehdit etti. Oğlunu da defalarca arayarak eski eşiyle ilgili sorular sordu. Bu olayın ardından telefonlarını değiştiren Hilal Özdemir, eski eşi Hazım Körmükçü’nün kendisi ve çocukları ile evine yaklaşamaması için uzaklaştırma kararı çıkartılmasını istedi.

EVLİLİĞİMDE ŞİDDET GÖRDÜM

Halil Özdemir yaşananları şöyle anlattı:

“Hazım’la çok severek evlendik ancak yürütemedik. Ayrılma sebebimiz başka bir kişinin varlığı değildi. Evliliğim boyunca 2-3 kez şiddet de gördüm. Nafaka davasını açmamın sebebi Hazım’ın çocuklarıyla hiçbir şekilde ilgilenmemesi. Ancak bu davada şahit olarak şimdi beraber olduğu kadını göstermiş. Baba ile çocukları arasındaki bir davaya bir kadın nasıl şahitlik eder? Hangi kadın bunu kabul eder?”