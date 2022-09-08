Hazımsızlığa anında çözüm! Tek malzeme ile hazımsızlıktan kurtulabilirsiniz

Karnın üst tarafında hissedilen rahatsızlığa hazımsızlık denmektedir. Toplumda oldukça yaygın bir şekilde görülen bu durum soda içerek geçiştirilmeye çalışılır. Hazımsızlığı giderecek çeşitli yöntemler bulunur. Fesleğen hazımsızlığa iyi gelen en etkili bitkisel çözümlerdendir. Günlük olarak yaşanan hazımsızlık problemlerinde fesleğen tedavisini kullansanız da bu durum sürekli olarak tekrar ediyorsa mutlaka doktora görünmeniz gerekir.

HAZIMSIZLIK İÇİN FESLEĞEN

Fesleğen yaprağının "aşırı mide asidinin neden olduğu iltihaplı yemek borusunu ve mide astarını yatıştırdığını" açıklanıyor. Fesleğen yapraklarının ülser önleyici özellikleri, mide asitlerinin etkisini azaltır ve gaz üretimini engeller. Fesleğen, yardımcı olabilecek bir gaz giderici bitkidir.

FESLEĞEN NASIL TÜKETİLİR?

Mide asidinizi azaltmak için 2-3 fesleğen yaprağı çiğneyebilirsiniz. Bir meyve suyunda karıştırabilirsiniz. 2-3 kaşık fesleğen yaprağı suyunu yumuşak hindistancevizi suyuna , limon suyuna veya ayrana ekleyebilirsiniz. Bu besinler ayrıca fesleğen ile birlikte hazımsızlığı gidermeye yardımcı olacaktır.

FESLEĞENİN FAYDALARI