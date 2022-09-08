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Hazımsızlığa anında çözüm! Tek malzeme ile hazımsızlıktan kurtulabilirsiniz

08.09.2022 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazımsızlık oldukça rahatsız edici olabiliyor. Genellikle akşam yemeklerinden sonra yaşanan hazımsızlık sorunu hareketlerin kısıtlanmasına neden olarak yaşam kalitesini düşürüyor. Evde hazımsızlık için etkili sonuç verecek yöntemler arıyorsanız fesleğenden yararlanabilirsiniz.

Hazımsızlığa anında çözüm! Tek malzeme ile hazımsızlıktan kurtulabilirsiniz

Karnın üst tarafında hissedilen rahatsızlığa hazımsızlık denmektedir. Toplumda oldukça yaygın bir şekilde görülen bu durum soda içerek geçiştirilmeye çalışılır. Hazımsızlığı giderecek çeşitli yöntemler bulunur. Fesleğen hazımsızlığa iyi gelen en etkili bitkisel çözümlerdendir. Günlük olarak yaşanan hazımsızlık problemlerinde fesleğen tedavisini kullansanız da bu durum sürekli olarak tekrar ediyorsa mutlaka doktora görünmeniz gerekir.

HAZIMSIZLIK İÇİN FESLEĞEN

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Fesleğen yaprağının "aşırı mide asidinin neden olduğu iltihaplı yemek borusunu ve mide astarını yatıştırdığını" açıklanıyor. Fesleğen yapraklarının ülser önleyici özellikleri, mide asitlerinin etkisini azaltır ve gaz üretimini engeller. Fesleğen, yardımcı olabilecek bir gaz giderici bitkidir.

FESLEĞEN NASIL TÜKETİLİR?

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Mide asidinizi azaltmak için 2-3 fesleğen yaprağı çiğneyebilirsiniz. Bir meyve suyunda karıştırabilirsiniz. 2-3 kaşık fesleğen yaprağı suyunu yumuşak hindistancevizi suyuna , limon suyuna veya ayrana ekleyebilirsiniz. Bu besinler ayrıca fesleğen ile birlikte hazımsızlığı gidermeye yardımcı olacaktır.

FESLEĞENİN FAYDALARI

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  • Hazımsızlık ve mide kramplarına karşı etkilidir. Mide bulantısını kısa sürede geçirir.
  • Anti stres etkisi vardır. Sinirlilik, uykusuzluk, stres ve depresyona karşı etkilidir.
  • Pamukçuk ve ağız içi yaralarının iyileşmesine yardımcı olur.
  • Epilepsi, migren ve baş ağrısı tedavisinde etkilidir.
  • Bal ve zencefil ile kaynatıldığında solunum yolu hastalıklarına iyi gelir. Grip, astım, bronşit gibi rahatsızlıklara karşı etkilidir.
  • Balgam söktürücüdür.
  • A vitamini bakımından zengindir. Bu sayede ağız boşluğu ve akciğer kanserine yakalanma riskini düşürür.
  • İçeriğinde bulunan K vitamini sayesinde kemiklerin güçlenmesine yardımcı olur.
  • Fesleğen suyu, mantar gibi deri hastalıklarının tedavisinde kullanılır.
  • Demir, manganez, potasyum ve bakır mineralleri bakımından zengindir.
  • Böcek ve arı ısırıklarında fesleğen suyu tedavi amaçlı kullanılabilir.
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Anahtar Kelimeler:
fesleğen hazımsızlık tedavi faydaları
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