Hazımsızlık şikayetiyle doktora gitti! İnce bağırsağından canlı hamam böceği çıktı

Ağrı ve hazımsızlık şikayetiyle doktora başvuran 23 yaşındaki bir adam, acısının kaynağının ince bağırsağında yaşayan bir hamamböceği olduğunu duyunca kulaklarına inanamadı. Daha doğrusu canlı bir hamamböceği.

HAZIMSIZLIK VE ŞİŞKİNLİK ÇEKİYORDU

Indian Express'e göre, Gastroenteroloji Kıdemli Danışmanı Dr. Shubham Vatsya, "Hasta son iki, üç gündür yemek yedikten sonra hazımsızlık ve şişkinlik çekiyordu. Hamam böceğini tesadüfen rutin kontroller sırasında gördük." dedi.

Vatsya, Hindistan'ın Yeni Delhi kentindeki bir hastanede yapılan endoskopi sırasında, 3 santimetre uzunluğunda bir hamamböceğini çıkardıklarını paylaştı. Çok sayıda risk içerek operasyondan bahseden doktor, "Böceği bulduktan sonra hemen çıkarmaya başladık" dedi.

Vatsya, "Kapsamdaki emme düğmesini etkinleştirdik, hamamböceğini etkili bir şekilde emme kanalına çektik, böylece vücuttan çıkarıldı ve adamın hayatı kurtarıldı" dedi.

HALA CANLIYDI

Hasta, hamamböceğini yediğinden habersizdi. Hamamböceği sadece yendikten sonra değil, endoskopi tüpünde emildikten sonra da hayatta kalmayı başarmıştı.

"BİZ BİLE ŞAŞIRDIK"

Vatsya, "Hamam böceğinin nasıl sağlam kalabildiğine biz bile şaşırdık" dedi.

Ulusal Tıp Kütüphanesi'ne göre hamamböcekleri iyi bilinen bir hastalık vektörüdür. Kütüphane, böceklerin taşıdığı E. Coli, Staphylococcus, Salmonella, Rotavirus, Aspergillus gibi çok sayıda patojeni listelemekte.