Hazine 3 ayda toplam 34.3 milyar lira iç borçlanma yapacak

İstanbul, 31 Ocak (DHA) - Hazine, önümüzdeki 3 ayda toplam 40.7 milyar lira iç borç servisine karşılık, toplam 34.3 milyar lira iç borçlanma yapmayı programlıyor.

Hazine'denyapılan açıklamada, borç servisi ve borçlanma programı için şöyle denildi:

"Şubat ayında toplam 22,8 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 17 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

"Mart ayında toplam 15,3 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 14,5 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

"Nisan ayında toplam 2,6 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 2,8 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır."

