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  4. Hazine arazilerini kanuna aykırı şekilde satmaya çalışan kişilerden 6’sı tutuklandı

Hazine arazilerini kanuna aykırı şekilde satmaya çalışan kişilerden 6’sı tutuklandı

27.12.2020 11:46 | Son Güncelleme:
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İzmir’in Urla ilçesinde, hazine arazilerini kanuna aykırı şekilde satmaya çalıştığı öne sürülerek gözaltına alınan 8 şüpheliden 6’sı tutuklanarak cezaevine konuldu.İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, hazine arazilerini kanuna aykırı şekilde satmaya çalıştığı öne sürülen kişilere yönelik operasyon yapmış ve 8 kişiyi yakalamıştı.

İzmir’in Urla ilçesinde, hazine arazilerini kanuna aykırı şekilde satmaya çalıştığı öne sürülerek gözaltına alınan 8 şüpheliden 6’sı tutuklanarak cezaevine konuldu.
İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, hazine arazilerini kanuna aykırı şekilde satmaya çalıştığı öne sürülen kişilere yönelik operasyon yapmış ve 8 kişiyi yakalamıştı. Gözaltına alınan M.Ç., M.K., N.A., M.Y., D.G., M.Ö., G.U. ve B.E. işlemlerinin ardından Urla Adliyesine sevk edildi. Mahkeme, B.E.’yi tutuksuz yargılanmak üzere, G.U.’yu da adli kontrol şartı ile serbest bıraktı.
Soruşturma kapsamında M.Ç., M.K., N.A., M.Y., D.G. ve M.Ö. tutuklandı.

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