Hazine arazilerinin kiralanmasında kadın ve genç girişimlere öncelik

ZEHRA AYDIN TURAPOĞLU - Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca kiraya verilen hazine arazilerinin ihalelerinin yaklaşık yüzde 30'unu kadın, yüzde 47'sini ise genç girişimciler kazandı.

İlaç ve kozmetik sektörü başta olmak üzere birçok alanda yoğun olarak kullanılan tıbbı ve aromatik bitkiler ile süs bitkilerinin yurt içi üretimlerinin artırılarak ithalatlarının azaltılması için hazırlanan proje, 2018'de uygulanmaya başlandı.

Bu kapsamdaki hazine taşınmazlarının, çok yıllık bitkiler için 10, tek yıllık bitkiler için 5 yıla kadar kiralanması teşvik ediliyor.

Tıbbi ve aromatik ile süs bitkilerinin üretimi amacıyla tespit edilen ve Bakanlığın web sayfasının yanı sıra çevre ve şehircilik il müdürlüklerinin panolarında ilan edilen taşınmazlar, lavanta, gül, adaçayı, kekik ve çörek otu başta olmak üzere 139 çeşit bitkinin yerli üretiminin desteklemesi amacıyla uygun koşullarla kiraya veriliyor.

- İhaleye başvuranlar arasında seçim yapılıyor

Bu bitkilerin üretimine uygun taşınmazlar için birden fazla başvuru olması halinde istekliler arasında seçim yapılıyor. Başvuruda, belli kriterler üzerinden puanlama yapılyor ve en yüksek puanı alan başvuru sahibi ile sözleşme imzalanıyor.