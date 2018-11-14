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Hazine arazini kullandıran 2 muhtar görevden alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.11.2018 22:55 | Son Güncelleme

AYDIN’ın Didim ilçesinde hazine arazilerine bazı vatandaşların zeytin ağacı dikmesine ve kullanmasına göz yumdukları gerekçesiyle 2 mahalle muhtarı görevden alınırken, Milli Emlak Müdürü İrfan Dağtekin ise bir başka ilçeye tayin edildi.  Didim'in Denizköy ve Fevzipaşa mahallelerinde son 4 yılda özellikle zeytin ağacı başta olmak üzere hazine arazilerine ekim yapılıp kullanılması üzerine mahalle halkı kaymakamlığa şikayette bulundu. Bunun üzerine Didim Kaymakamı Mehmet Türköz konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Hazine arazini kullandıran 2 muhtar görevden alındı

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)- AYDIN’ın Didim ilçesinde hazine arazilerine bazı vatandaşların zeytin ağacı dikmesine ve kullanmasına göz yumdukları gerekçesiyle 2 mahalle muhtarı görevden alınırken, Milli Emlak Müdürü İrfan Dağtekin ise bir başka ilçeye tayin edildi.
Didim'in Denizköy ve Fevzipaşa mahallelerinde son 4 yılda özellikle zeytin ağacı başta olmak üzere hazine arazilerine ekim yapılıp kullanılması üzerine mahalle halkı kaymakamlığa şikayette bulundu. Bunun üzerine Didim Kaymakamı Mehmet Türköz konuyla ilgili soruşturma başlattı. Yapılan araştırmada hazine arazilerinin bazı kişiler tarafından kullanılmasına izin vererek usülsüzlük yaptıkları tesbit edilen Denizköy Mahalle Muhtarı Mehmet Özdemir ile Fevzipaşa Mahalle Muhtarı Ali Osman Çolak, Kaymakam Türköz tarafından görevden alındı.
TAYİN EDİLDİ, İSTİFA EDİP ADAY ADAYI OLDU
Hazine arazileri usulsüzlüğünde adı geçen İlçe Milli Emlak Müdürü İrfan Dağtekin ise Aydın Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü bünyesine tayin edildi. Ancak Dağtekin, istifa ederek AK Parti'den Didim Belediye Başkanlığı için aday adayı başvurusunda bulundu.
DRONE İLE TESBİT YAPILACAK
Didim’de yaşanan bu olay sonrası Kaymakamlık, Valilikten yardım isteyerek, drone yardımıyla ne kadar hazine arazisine kimlerin zeytinlik haline getirdiğinin tesbit edilmesini istedi. Yapılan tesbit sonucu araziyi usulsüz kullananlara ceza verileceği öğrenildi. Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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Hazine arazini kullandıran 2 muhtar görevden alındıHazine arazini kullandıran 2 muhtar görevden alındıHazine arazini kullandıran 2 muhtar görevden alındıHazine arazini kullandıran 2 muhtar görevden alındı

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