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Hazine avcılarının çaldığı Viking definesi 'tarihi yeniden yazabilir'

22.11.2019 15:54 | Son Güncelleme

İngiltere'de iki hazine avcısının dedektörlerle keşfedip çaldığı 3 milyon sterlin değerindeki Viking definesinin İngiltere tarihini değiştirebileceği belirtiliyor.

Hazine avcılarının çaldığı Viking definesi 'tarihi yeniden yazabilir'

George Powell ve Layton Davis adlı iki defineci 2015'te Herefordshire'da yaptıkları kazıda yaklaşık 300 sikke bulmuştu. 1.100 yıllık hazineyi bulduklarını bildirmeyen ikili, tarihi eserleri kaçakçılara satmayı tercih etmişti. İkili hırsızlık ve hazine bulduklarını saklama suçlarından hüküm giymişti.

Bazı sikkelerin bir yüzünde Wessex Kralı Alfred, diğer yüzünde Mercia Kralı İkinci Ceowulf'un resimlerinin olması nedeniyle tarihçiler bu iki krallığın o dönemde, bugüne kadar bilinmeyen bir ittifakın içinde olabileceğini düşünüyor.

Bu da geçmişte bağımsız krallıklar tarafından yönetilen İngiltere'nin birleşmesinin eskiden tahmin edilenden daha erken başladığını gösterebilir.

British Museum Erken Orta Çağ Sikkeleri Küratörü Gareth Williams, "Bu sikkeler İngiltere'nin tek bir krallıkta birleşmesindeki kilit öneme sahip bir tarihi döneme dair yeni yorumlar yapmamızı sağlıyor" diyor ve ekliyor:

"Bu sikkeler iki kral arasında reddedilemez bir ittifak olduğunu gösteriyor.

"Sikkelerin gömüldüğü 879 yılından itibaren Ceowulf, Alfred'in sarayındaki tarihçiler tarafından hiç bahsedilmez oluyor ve tarih sahnesinden adeta siliniyor.

"Bütün bunlar Vikinglerin büyük saldırılar düzenlediği bir dönemde oluyor."

Uzmanlar bu gömünün bir Viking tarafından gömüldüğünü tahmin ediyor.

Yetkililer definenin bir kısmına erişse de çoğunun kayıp olduğunu belirtiyor.

Savcı Kevin Hegarty, "Bir veya birden fazla noktada saklamış olabilirler. Bu buluntu bir daha hiçbir zaman tamamıyla bir araya getirilemeyebilir" diyor.

İngiliz hukukunda define bulanların hem toprak sahibine hem de yetkililere haber vermesi gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
hazine avcı Viking define tarih

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