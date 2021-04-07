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  4. Hazine bulurum umuduyla kazmaya başladı! Daha kutuyu açmadan midesi bulandı

Hazine bulurum umuduyla kazmaya başladı! Daha kutuyu açmadan midesi bulandı

07.04.2021 16:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bahçesinde gizli bir beton kutu bulduğunda heyecanla kazma küreğini alan adam, mide bulandıran keşfini sosyal medyada paylaştı. ''Kazdığım şeyin kokusu hiç hazine gibi durmuyor'' diyen adam, ''Bu bir foseptik çukuru'' diyerek öğürmeye başladı.

Hazine bulurum umuduyla kazmaya başladı! Daha kutuyu açmadan midesi bulandı

Taşındıktan 6 ay sonra bahçesine gömülü bir kutu olduğunu gören adam heyecanla kazıya başladı. Bu bir hazine diyen adam çok geçmeden keskin bir kokuyla karşılaştı.

''YERDEKİ GİZLİ KUTU BULUNDU''

TikTok kullanıcısı @Tonyhuismanlp, yaşadığı durumu şöyle analtıyor: Taşındıktan altı ay sonra bahçemde gizli bir beton kutu buldum. Beni heyecanlandıran bir keşifti. Bir hazine olabilir diye düşündüm. Kazma ve küreklerimi alarak işe koyuldum. Bir süre kazdıktan sonra bir kulp buldum, sonra biraz daha kazdıktan sonra ikinci bir kulp buldum. Kaldırmaya çalışabileceğim noktaya kadar temizlemeye devam ettim. Biraz ağırdı, açtığımda bulduğuma inanamayacaksınız: Foseptik çukuru.

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MİLYONLARCA KİŞİ İZLEDİ

''Septik tankın bahçemde olması beni bir hayli şaşırttı'' diyen adam ''Yerdeki gizli bir kutu bulundu'' diyerek söz konusu anın videosunu TikTok'ta paylaştı. Video 4 milyondan fazla izlendi.

@tonyhuismanlp

Found a secret box in the ground ##cool ##metaldetecting ##comedy

♬ Dreamy - Elijah Lee


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tiktok

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