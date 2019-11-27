Hazine Bütçesi Görüşmelerinde CHP Protestosu

CHP, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın sunuş yaptığı 2020 yılı bütçesi görüşmelerini, CHP, “Esnaf perişan, çiftçi çaresiz, sokaklar işsiz dolu, gençler umutsuz” diyerek protesto etti. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 2020 yılına ilişkin 468,3 milyar liralık bütçe teklifi konuşuldu. Görüşmeler, CHP’nin “ekonomi kötü” protestosuyla başladı. Protesto afişinde Albayrak’ın Yeni Ekonomik Program (YEP) sunuşunda çok sık kullandığı ve sosyal medyada gündem olan “çok daha önemli” ifadesi kullanıldı. CHP, Albayrak’a “Sayın Bakan, bakın burası çok daha önemli, esnaf perişan, çiftçi çaresiz, sokaklar işsiz dolu, gençler umutsuz” diye seslendi. Basın mensuplarıyla da paylaşılan afişte, “Türkiye’de 700 bin çiftçi üretimden koptu. Son 5,5 yılda 570 bin esnaf kepenk kapattı. Asgari ücret eridi. Gıda harcamaları yüzde 54 arttı. Faturalar can yakıyor: elektrik yüzde 71 ve doğalgaz yüzde 58 arttı. 4 milyon 600 bin işsiz var, 4 gençten birisi işsiz. Gelir adaletsizliği arttı. En yüksek gelire sahip yüzde 20’nin payı artarken, en düşük gelire sahip yüzde 20’nin payı azaldı” açıklaması yapıldı.

Albayrak, 2020 yılı için Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak toplam 468,3 milyar liralık bütçe talep ettiklerini ancak bunun faiz harcamaları hariç tutulduğunda 329,3 milyar lira olduğunu ve bunun yüzde 1,3’lük kısmının Bakanlık hizmetleri için kullanılacağını bildirdi. Albayrak, sunuşunda Türkiye’nin 2020 yılında vergiler üzerinden beklediği gelirler hakkında da bilgi vererek, merkezi yönetim bütçe gelirlerinde yüzde 10,3 oranında artış olacağını ve 956,6 milyar liraya ulaşılmasını planladıklarını söyledi. Vergi gelirlerinde yüzde 17,5 oranında artışla 784,6 milyar lira gelire ulaşılmasını öngördüklerini belirten Albayrak, “vergi dışı gelirler” başlığı altında ise 172 milyar liraya ulaşmasını tahmin ettiklerini ifade etti. Albayrak verdiği bilgilerle 2020 yılı vergi gelirleriyle ilgili beklentileri şöyle açıkladı: Gelir vergisi 182,1 milyar TL Kurumlar vergisi 89,4 milyar TL Dahilde ürünlerdeki KDV 57,8 milyar TL Özel tüketim vergisi 175,2 milyar TL İthal ürünlerdeki KDV 158,1 milyar TL

Damga vergisi 21,5 milyar TL Harçlar 29,5 milyar TL Banka ve sigorta muameleleri vergisi 25 milyar TL Motorlu taşıtlar vergisi 17,4 milyar TL Diğer vergiler 28,6 milyar TL Bakan Albayrak, en son açıkladığı Yeni Ekonomik Program çerçevesince 2020, 2021 ve 2022 yıllarına ilişkin verileri yineledi. Bu kapsamda döviz kurunda spekülatif ataklara karşı gerekli önlemleri alarak kurda istikrarı sağladıklarını söyleyen Albayrak, finansal piyasalarda yaşanan dalgalanmaları azaltmak, likidite sıkışıklığını gidermek, finansal istikrarı desteklemek ve piyasaların etkin işleyişini sağlamak amacıyla Türk lirası ve döviz likiditesine yönelik gerekli tedbirleri aldıklarını dile getirdi. Döviz kredisiyle ilgili düzenlemeyle şirketlerce yapılacak döviz borçlanmasında belirli bir seviyeyi yakaladıklarını belirten Albayrak, “Döviz cinsinden veya dövize endeksli yapılan sözleşmelerin bazı istisnalar haricinde Türk lirası cinsinden belirlenmesini zorunlu tutan düzenlemeyle Türk lirasına olan güven artırıldı. 2018 yılı Ekim ayında uluslararası sermaye piyasalarında gerçekleştirilen 5 yıl vadeli dolar cinsinden tahvil ihracının yatırımcıya getirisi yüzde 7,5 seviyesinde gerçekleşmişken 2019 yılı Kasım ayında aynı vadede gerçekleştirilen tahvil ihracında bu oran 180 baz puan daha aşağıda, yüzde 5,70 seviyesinde gerçekleşti. Aktif borç yönetimi vizyonu çerçevesinde dolar yükümlülüklerin düşük faizli avro yükümlülüklere swaplanması neticesinde son işlemin faiz maliyeti avro cinsinden yüzde 3,3 gibi bir seviye ile ülke tarihinin uluslararası sermaye piyasalarında avro cinsinden en düşük maliyetine geriledi. Ülkemiz menfaatleri için en doğru zamanda en uygun enstrümanlarla finansman temin etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Esnaf ve çiftçilere kredi kolaylığı sağlanacağını anlatan Albayrak, “2004 yılında 205 bin üreticiye 735 milyon lira olarak verilmeye başlanan düşük faizli kredi desteği Eylül 2019 itibarıyla Ziraat Bankası’nca kullandırılan 51,7 milyar lira, Tarım Kredi Kooperatiflerince kullandırılan 4,2 milyar lira olmak üzere toplam 55,9 milyar liralık bakiyeye ve 907 bin çiftçiye ulaşmıştır. Çiftçilerimize düşük faizli kredi kullandırılması nedeniyle oluşan gelir kayıpları için 2019 yılında ayrılan bütçe 3,4 milyar liradır. Bu amaçla 2020 yılı bütçesinde 4,2 milyar lira ödenek öngörülmektedir. Halk Bankası’nca esnaf ve sanatkarlara kullandırılan kredi bakiyesi 2002 yılında 150 milyon lira iken Eylül 2019 itibarıyla 40 milyar liraya, bu kredilerden faydalanan esnaf sayısı ise 64 binden 560 bine ulaşmıştır. 2019 yılında 1,9 milyar lira kaynak tahsis edilmiş olup 2020 yılı bütçesinde 2,2 milyar lira ödenek öngörülmektedir” açıklamasını yaptı. Hazine destekli kredi garantisi uygulaması kapsamında Kasım 2019 itibariyle 367 milyarlık kredi hacmine ulaşıldığını açıklayan Albayrak, sistemden yararlandırılmış 295 bin işletmeden yüzde 76’sının KOBİ ve yüzde 24’ününse KOBİ dışı işletmeler olduğunu ifade etti.