HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına Murat Zaman atandı! Murat Zaman kimdir?

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına Murat Zaman atandı! Murat Zaman kimdir?

22.12.2021 07:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sabah saatlerinde gelen son dakika bilgisine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığında Vergi Denetin Kurulu Başkanı olarak görev yapan Necmi Keskinsoy ise görevinden alındı.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına Murat Zaman atandı! Murat Zaman kimdir?

Son dakika gelen atama haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda, Hazine ve Maliye Bakanı Yardımcılığına Murat Zaman atandı. Atamanın 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

Yayımlanan kararla, Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanı Necmi Keskinsoy, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 4'üncü maddesi gereğince görevden alındı.

MURAT ZAMAN KİMDİR?

Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Hazine ve Maliye Bakanlığı Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürü olarak görev yapan Murat Zaman, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına Murat Zaman atandı.

thumbs_b_c_c9c1c5677f0363b6f301eb4c5a9de625

Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürlüğü 2019 tarihinde kurulmuş, finansal istikrarın sürdürülmesi amacıyla sistemik risklerin izlenmesi ve yönetilmesine ilişkin kurumsal çerçeveyi güçlendirmek, bu risklere karşı tedbir almak, faizsiz finans sektörünün geliştirilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarla eşgüdüm içerisinde çalışmalar yapmak, finansal piyasalardaki yenilikler başta olmak üzere küresel ve yerel gelişmeleri takip etmek, değerlendirmek ve finansal sektörü geliştirici çalışmalar yapmakla görevlendirilmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Soba faciasında mucize kurtuluş! Bir tek o sağ çıktıSoba faciasında mucize kurtuluş! Bir tek o sağ çıktı
Soba faciasında mucize kurtuluş! Bir tek o sağ çıktıSoba faciasında mucize kurtuluş! Bir tek o sağ çıktı
İstanbul'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu!İstanbul'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu!
Anahtar Kelimeler:
resmi gazete atama Hazine ve Maliye Bakanlığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

TCMB'den döviz hesabı olanlarla ilgili açıklama! Hesabını TL'ye çevirene destek

TCMB'den döviz hesabı olanlarla ilgili açıklama! Hesabını TL'ye çevirene destek

Kurdaki düşüş fiyatlara yansıyacak mı?

Kurdaki düşüş fiyatlara yansıyacak mı?

Bakan Nebati'den Durmuş Yılmaz'ın 'dolar' açıklamasına tepki

Bakan Nebati'den Durmuş Yılmaz'ın 'dolar' açıklamasına tepki

Muharrem İnce'den yeni TL mevduat paketiyle ilgili değerlendirme

Muharrem İnce'den yeni TL mevduat paketiyle ilgili değerlendirme

Aynı yerde art arda iki yolcu otobüsü devrildi: 24 yaralı

Aynı yerde art arda iki yolcu otobüsü devrildi: 24 yaralı

Resmen tanıtıldı! İstanbul'da taksilerde yeni dönem

Resmen tanıtıldı! İstanbul'da taksilerde yeni dönem

İlginizi Çekebilir

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Yılın son Kabine toplantısı bugün! Memur ve emekli zammı masada

Yılın son Kabine toplantısı bugün! Memur ve emekli zammı masada

Televizyonunuzu akıllı hale getiren en iyi Android Tv Box çeşitleri

Televizyonunuzu akıllı hale getiren en iyi Android Tv Box çeşitleri

Skandal görüntü sonrası flaş karar

Skandal görüntü sonrası flaş karar

Dolar bozdururken kaydedip, sosyal medyada paylaştılar

Dolar bozdururken kaydedip, sosyal medyada paylaştılar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.