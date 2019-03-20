Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nebati, Kastamonu'da

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, "Biz ne vatanı böldürürüz ne bu ülkede ezanları sustururuz ne bu milleti birbirine düşürürüz ne de bu devlete el uzatan varsa onlara hizmet ederiz." dedi.

Nebati, AK Parti Abana İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Burada vatandaşlara hitap eden Nebati, eşinin de Kastamonulu olduğunu belirterek, "Ben sizin hemşehrinizim, sizlerin eniştesiyim. 25 yıldır bu sokaklardan gelip geçerim. Sahilde yürürüm ve iyi ki buradan evlenmişim derim. Güzel bir şehirde yaşıyorsunuz, Allah birliğinizi, dirliğinizi daim eylesin." dedi.

Ezan okuduğu sırada konuşmasına ara veren Nebati, şöyle devam etti:

"Rabbim ezanları bu memleketten susturmasın. Bizim bir derdimiz var, derdimiz bu ülke. Biz, 'ezanlar susmasın' diyoruz ama birileri ezanlar okunurken ıslık çalıyor. Biz 'bu vatanı böldürmeyiz' diyoruz birileri dışarıdan aldıkları suflelerle vatanla ilgili plan program yapıyorlar. Biz 'tek bayrak' diyoruz birileri paçavralarıyla ortaya çıkıyor. Biz 'tek millet' diyoruz, birileri bizi ötekileştirmeye çalışıyor. Şunu iyi bilin sevgili kardeşlerim, biz ne vatanı böldürürüz ne bu ülkede ezanları sustururuz ne bu milleti birbirine düşürürüz ne de bu devlete el uzatan varsa onlara hizmet ederiz."