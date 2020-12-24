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Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nebati: Şubat sonunda 25 milyon kişi aşılanacak

24.12.2020 16:20 | Son Güncelleme:
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Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nebati: Şubat sonunda 25 milyon kişi aşılanacak

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, "Çin'den gelecek aşı miktarı 50 milyon doz, yani 25 milyon insan aşılanabilecek. Bu süreç içinde diğer ülkelere oranla daha hızlı bir aşılama yapmış olacağız." dedi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinden (MÜSİAD) yapılan açıklamaya göre, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, MÜSİAD Bursa Şubesi'nin gerçekleştirdiği video konferansa katıldı.

Mevcut ekonomik durumu ve 2021 beklentilerini değerlendiren Nebati, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) süresince farkını ortaya koyduğunu belirtti.

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İlerleyen günlerde başlayacak aşılamayla Türkiye'nin yine farkını ortaya koyacağını ifade eden Nebati, "Çin'den gelecek aşı miktarı 50 milyon doz, yani 25 milyon insan aşılanabilecek. Bu süreç içinde diğer ülkelere oranla daha hızlı bir aşılama yapmış olacağız. Şubat sonunda 25 milyon insanımızın aşılanacağı, mart sonunda da bu kişilerin antikor oluşturduğu ve zincirlerin kırıldığı bir süreci hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

"HIZLI ÖNLEMLER ALDIK"

Salgında sağlıkla ilgili bu kadar iyi adımlar atılırken ekonomik olarak da çok proaktif adımlar attıklarından bahseden Nebati, şöyle devam etti:

"Belirsizliğin yoğun olduğu bu süreçte herhangi bir sektöre 'biz ne olacağız' kaygısı yaşatmadan hızlı bir şekilde önlemler aldık. Bunların başında kısa çalışma ödeneği geldi. İşverenler adına ucuz maliyetli KGF'ler, öte tarafta ertelenen vergiler ve sağlanan teşvikler, ilk 2 çeyrek sonundaki pandeminin yarattığı bu büyük baskının üstesinden kısa sürede gelmemizi sağladı. Özellikle verdiğimiz bu desteklerle üçüncü çeyrekte adeta bir coşku yaşandı ve 6,7'lik bir büyüme gerçekleştirdik ve dünyadaki pek çok ülkeden pozitif anlamda ayrıştık. Gelen öncü göstergelere baktığımızda dördüncü çeyrek rakamlarının da iyi olacağı görünüyor. Böylece 2020 yılını diğer ülkelerin aksine pozitif bir büyümeyle tamamlamış olacağız. Bu alınmış olan önlemlerin, atılmış olan adımların ve piyasaların beklentilerinin hızlı bir şekilde karşılama konusundaki kararlılığının göstergesidir."

Nebati, bugünlerde salgında ikinci dalganın yaşandığını, kısıtlamalar ve alınan önlemlerle vaka sayılarındaki düşüş ve aşılamanın başlamasıyla biraz olsun nefes alınabileceğine işaret ederek, "Nisan ayından sonra inşallah normalleşme olur ümidindeyiz. Dolayısıyla önümüzdeki yılı 5,8 gibi bir büyüme, sonraki yılları da yine büyüme rakamlarıyla kapatmış olacağız. 2021 yılının Türkiye'nin düşük enflasyon, rekabet edilebilir seviyelerdeki kurlar ve büyümeyle beraber güzel bir süreç olacağını düşünüyorum." dğerlendirmesinde bulundu.

"TEMENNİMİZ PANDEMİNİN HIZ KESMESİ"

MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Nihat Alpay da salgın sürecinde ikinci dalganın etkili olmasının tüm dünyayla birlikte Tükiye'de de birtakım zorluklara yol açtığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Ancak geldiğimiz noktada memnuniyetle müşahede ediyoruz ki ülkemiz salgını sağlık ve ekonomik olarak yönetme adına dünyadan pozitif ayrıştı. Yılın bu son günlerinde küsurat da olsa bir pozitif büyüme beklentimiz var. Aşı çalışmaları ve uygulamalarının pandeminin hızını kesmesi en büyük temennimiz. Bununla birlikte genç nüfus yapımız, hedef ticaret pazarlarına yakınlığımız gibi önemli avantajlarımız da var. İnşallah kısa sürede toparlanıp 2021'de iyi bir ivme yakalarız diye ümit ediyoruz."

Video konferans soru cevap bölümünün ardından sona erdi. (AA)

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