Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, 2019 Bütçesi'nin sunumunu yaptı

Besti KARALAR- Nursima ÖZONUR/ANKARA, (DHA)- HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, TBMM Genel Kurulu'nda, 2019 Mali Yılı Bütçesi'nin sunumunu yaptı. Albayrak, "Yeni Ekonomi Programı'nda 'mali disiplini' ekonomi politikasının temel çıpası olarak belirledik. En yüksek payı eğitime ayırdık. Sağlığa önem veriyoruz. Sağlık alanında yaptığımız reformlarla vatandaşlarımıza sunduğumuz sağlık hizmetinin kalitesini artırıyor ve her bir vatandaşımız için ulaşılabilir olmasını sağlıyoruz. Bu kapsamda, ruhen ve bedenen sağlıklı nesillerin yetişmesi için sağlık alanındaki harcamalarımızı da artırdık" dedi.

'YEP'TEKİ 2018 HEDEFİMİZİ YAKALAYACAĞIZ'

TBMM Genel Kurulu'nda, 2019 Mali Yılı Bütçesi'nin sunumu için kürsüye gelen Bakan Albayrak, "Kasım'dan sonra Aralık ayında da enflasyonla mücadelede güçlü bir performansı yakalayacağımıza inanıyoruz” diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Finansal istikrarı desteklemek amacıyla döviz likiditesi için gerekli tedbirler alınmıştır. Finansal piyasalar üzerindeki etkiler alınan tedbirlerle olumlu şekilde düzenlenmiştir. Sıkı para ve maliye politikaları ile enflasyon, cari işlemlerle sürdürülebilir bir büyüme politikası izlenecek. 2018 Ağustos'ta istihdam 29 milyona ulaştı. İşgücü piyasası politikaları istihdam artışına yansıdı. İşgücü arzının devam etmesi, ekonomik dengenin belirginleşmesini öngörüyoruz. 2018'in ikinci çeyreğinde tüketici ve üretici güçlü bir adım izlemiştir. Yeni Ekonomi Programı sonrasında kur ve faizlerden sonra enflasyonda da etkisini gösterdi. Kasım ayında 3,61 puan geriledi. Para ve maliye politikalarındaki güçlü duruşla destekleyeceğiz. KDV ve ÖTV indirimleri ve enerjide zam yapılmamasıyla enflasyonda güçlü devam edeceğimize inanıyoruz. YEP'teki 2018 hedefimizi yakalayacağız."

'EKİM VE KASIM'DA DA CARİ FAZLA VERECEĞİZ'

Bakan Berat Albayrak, işsizliğin 2018'de yüzde 11.3 seviyesinde öngörüldüğünü belirterek şöyle konuştu:

"Türkiye ekonomisinin zayıf kalmasının önüne geçilmesi çok büyük önem arz etmektedir. Yüksek borçlanmayı artıracak, döviz kurunu sabitleyecek adımlar atmaya devam ediyoruz. Türkiye 2002'den beri makro ekonomik politikalarla örnek gösterilen ülke haline gelmiştir. Kamu borç yükümüz tarihin en düşük seviyesinde. 2017'de yüzde 28.3 olmuştur. Enflasyonla mücadeleyi desteklerken, sosyal ihtiyaçları karşılayacak şekilde düzenledik. Vergi düzenlemeleriyle enflasyonla mücadeleye katkı sağlanmıştır. Vergisel teşvikler sağlanmış, düzenlemeler hayata geçirilmiştir. 2018'de cari açığın 36 milyar doların altında olacağını öngörüyorum. Ağustos ve Eylül'den sonra Ekim ve Kasım'da da cari fazla vereceğiz. 2017'de yüzde 1.5 olan merkezi yönetim bütçe oranı, 2019'da yüzde 1.8 olacağını öngörüyoruz. Genel devlet açığının GSYH oranı 2018'de yüzde 6 olmasını öngörüyoruz. Gelişmekte olan ülkelere göre düşük seviyede."

'BÜTÇENİN EN ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİNDEN BİRİ TASARRUF BÜTÇESİ OLMASI'

Berat Albayrak, 2019 bütçesinde en fazla payın eğitime verildiğini bildirerek şöyle dedi:

"Enflasyon, cari açık ve büyüme hedefleriyle uyumlu yönetilecektir. 2019 yılı bütçesinin en önemli özelliklerinden biri tasarruf bütçesidir. Tasarruflar sayesinde kamu kaynaklarının verimsizliğinin önüne geçilirken, işçimizin memurumuzun haklarını koruduk. Yaşlılara, çocuklara, kadınlara desteklerimizi artırarak sürdürdük. YEP'te de ilan ettiğimiz gibi ihracatı artıracak, cari açığı azaltacak yatırımlara kanalize edeceğiz. 2019 bütçesi YEP'teki dengelenme sürecinin en temel destekleyicisi olacak. Bütçenin en önemli özelliklerinden biri tasarruf bütçesi olması. Sermaye giderlerinde sağlayacağı yüzde 20 düşüşle katkı sağlayacaktır. En yüksek payı eğitime verdik. AK Parti hükümetleri olarak 2019'da da en büyük payı eğitime ayırıyoruz. 161 milyar TL'ye çıkarıyoruz. Bütçe giderlerinin yüzde 17'sini eğitime ayırıyoruz. Toplam vergilerinin yüzde 20'sini eğitime harcıyoruz."

'EKONOMİK HEDEFLER'

Maliye Bakanı Albayrak, ekonomik hedefleri şöyle açıkladı:

"Yeni Ekonomi Programı'nda mali disiplini ekonomi politikasının temel çıpası olarak belirledik. Sağlığa önem veriyoruz. Sağlık alanında yaptığımız reformlarla vatandaşlarımıza sunduğumuz sağlık hizmetinin kalitesini artırıyor ve her bir vatandaşımız için ulaşılabilir olmasını sağlıyoruz. Bu kapsamda, ruhen ve bedenen sağlıklı nesillerin yetişmesi için sağlık alanındaki harcamalarımızı da artırdık. Bu amaçla 2019 yılında bütçemizden sağlığa yaklaşık olarak 157 milyar TL kaynak ayırdık. Hükümetlerimiz döneminde yerel yönetimlere daha fazla önem verdik. Kamu hizmetlerinin sunumunda yerel yönetimlere daha çok görev ve sorumluluk vererek merkezden yürütülen birçok hizmetin mahallinde daha etkin ve verimli sunulmasını sağladık. Yerel yönetimlere verdiğimiz bu önem doğrultusunda iktidarımız döneminde yerel yönetimlere bütçeden ayrılan kaynak miktarı da artırılmıştır. Sosyal yardımlar hız kesmeden devam ediyor. Hükûmetlerimiz döneminde ekonomik büyüme sayesinde elde ettiğimiz refah artışından ülkemizin her sosyal kesiminin pay almasını sağladık. Sosyal yardımlar alanında reform olarak nitelendirebileceğimiz birçok yeni uygulamayı hayata geçirdik, sosyal yardım programlarını çeşitlendirdik. Bu kapsamda 2019 yılı bütçemizde sosyal harcamalar için ayırdığımız kaynak miktarını 62,1 milyar TL'ye çıkardık. Tarımı desteklemeye devam ediyoruz. 2019 yılında bütçemizden yatırım ödenekleri dahil tarıma ayırdığımız kaynak toplamı 26,5 milyar TL'dir."