HABER

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, 2019 Bütçesi'nin sunumunu yaptı

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.12.2018 16:18 | Son Güncelleme

HAZİNE ve Maliye  Bakanı Berat Albayrak, TBMM Genel Kurulu'nda, 2019 Mali Yılı Bütçesi'nin sunumunu yaptı.

Besti KARALAR- Nursima ÖZONUR/ANKARA, (DHA)- HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, TBMM Genel Kurulu'nda, 2019 Mali Yılı Bütçesi'nin sunumunu yaptı. Albayrak, "Yeni Ekonomi Programı'nda 'mali disiplini' ekonomi politikasının temel çıpası olarak belirledik. En yüksek payı eğitime ayırdık. Sağlığa önem veriyoruz. Sağlık alanında yaptığımız reformlarla vatandaşlarımıza sunduğumuz sağlık hizmetinin kalitesini artırıyor ve her bir vatandaşımız için ulaşılabilir olmasını sağlıyoruz. Bu kapsamda, ruhen ve bedenen sağlıklı nesillerin yetişmesi için sağlık alanındaki harcamalarımızı da artırdık" dedi.
'YEP'TEKİ 2018 HEDEFİMİZİ YAKALAYACAĞIZ'
TBMM Genel Kurulu'nda, 2019 Mali Yılı Bütçesi'nin sunumu için kürsüye gelen Bakan Albayrak, "Kasım'dan sonra Aralık ayında da enflasyonla mücadelede güçlü bir performansı yakalayacağımıza inanıyoruz” diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Finansal istikrarı desteklemek amacıyla döviz likiditesi için gerekli tedbirler alınmıştır. Finansal piyasalar üzerindeki etkiler alınan tedbirlerle olumlu şekilde düzenlenmiştir. Sıkı para ve maliye politikaları ile enflasyon, cari işlemlerle sürdürülebilir bir büyüme politikası izlenecek. 2018 Ağustos'ta istihdam 29 milyona ulaştı. İşgücü piyasası politikaları istihdam artışına yansıdı. İşgücü arzının devam etmesi, ekonomik dengenin belirginleşmesini öngörüyoruz. 2018'in ikinci çeyreğinde tüketici ve üretici güçlü bir adım izlemiştir. Yeni Ekonomi Programı sonrasında kur ve faizlerden sonra enflasyonda da etkisini gösterdi. Kasım ayında 3,61 puan geriledi. Para ve maliye politikalarındaki güçlü duruşla destekleyeceğiz. KDV ve ÖTV indirimleri ve enerjide zam yapılmamasıyla enflasyonda güçlü devam edeceğimize inanıyoruz. YEP'teki 2018 hedefimizi yakalayacağız."
'EKİM VE KASIM'DA DA CARİ FAZLA VERECEĞİZ'
Bakan Berat Albayrak, işsizliğin 2018'de yüzde 11.3 seviyesinde öngörüldüğünü belirterek şöyle konuştu:
"Türkiye ekonomisinin zayıf kalmasının önüne geçilmesi çok büyük önem arz etmektedir. Yüksek borçlanmayı artıracak, döviz kurunu sabitleyecek adımlar atmaya devam ediyoruz. Türkiye 2002'den beri makro ekonomik politikalarla örnek gösterilen ülke haline gelmiştir. Kamu borç yükümüz tarihin en düşük seviyesinde. 2017'de yüzde 28.3 olmuştur. Enflasyonla mücadeleyi desteklerken, sosyal ihtiyaçları karşılayacak şekilde düzenledik. Vergi düzenlemeleriyle enflasyonla mücadeleye katkı sağlanmıştır. Vergisel teşvikler sağlanmış, düzenlemeler hayata geçirilmiştir. 2018'de cari açığın 36 milyar doların altında olacağını öngörüyorum. Ağustos ve Eylül'den sonra Ekim ve Kasım'da da cari fazla vereceğiz. 2017'de yüzde 1.5 olan merkezi yönetim bütçe oranı, 2019'da yüzde 1.8 olacağını öngörüyoruz. Genel devlet açığının GSYH oranı 2018'de yüzde 6 olmasını öngörüyoruz. Gelişmekte olan ülkelere göre düşük seviyede."
'BÜTÇENİN EN ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİNDEN BİRİ TASARRUF BÜTÇESİ OLMASI'
Berat Albayrak, 2019 bütçesinde en fazla payın eğitime verildiğini bildirerek şöyle dedi:
"Enflasyon, cari açık ve büyüme hedefleriyle uyumlu yönetilecektir. 2019 yılı bütçesinin en önemli özelliklerinden biri tasarruf bütçesidir. Tasarruflar sayesinde kamu kaynaklarının verimsizliğinin önüne geçilirken, işçimizin memurumuzun haklarını koruduk. Yaşlılara, çocuklara, kadınlara desteklerimizi artırarak sürdürdük. YEP'te de ilan ettiğimiz gibi ihracatı artıracak, cari açığı azaltacak yatırımlara kanalize edeceğiz. 2019 bütçesi YEP'teki dengelenme sürecinin en temel destekleyicisi olacak. Bütçenin en önemli özelliklerinden biri tasarruf bütçesi olması. Sermaye giderlerinde sağlayacağı yüzde 20 düşüşle katkı sağlayacaktır. En yüksek payı eğitime verdik. AK Parti hükümetleri olarak 2019'da da en büyük payı eğitime ayırıyoruz. 161 milyar TL'ye çıkarıyoruz. Bütçe giderlerinin yüzde 17'sini eğitime ayırıyoruz. Toplam vergilerinin yüzde 20'sini eğitime harcıyoruz."
'EKONOMİK HEDEFLER'
Maliye Bakanı Albayrak, ekonomik hedefleri şöyle açıkladı:
"Yeni Ekonomi Programı'nda mali disiplini ekonomi politikasının temel çıpası olarak belirledik. Sağlığa önem veriyoruz. Sağlık alanında yaptığımız reformlarla vatandaşlarımıza sunduğumuz sağlık hizmetinin kalitesini artırıyor ve her bir vatandaşımız için ulaşılabilir olmasını sağlıyoruz. Bu kapsamda, ruhen ve bedenen sağlıklı nesillerin yetişmesi için sağlık alanındaki harcamalarımızı da artırdık. Bu amaçla 2019 yılında bütçemizden sağlığa yaklaşık olarak 157 milyar TL kaynak ayırdık. Hükümetlerimiz döneminde yerel yönetimlere daha fazla önem verdik. Kamu hizmetlerinin sunumunda yerel yönetimlere daha çok görev ve sorumluluk vererek merkezden yürütülen birçok hizmetin mahallinde daha etkin ve verimli sunulmasını sağladık. Yerel yönetimlere verdiğimiz bu önem doğrultusunda iktidarımız döneminde yerel yönetimlere bütçeden ayrılan kaynak miktarı da artırılmıştır. Sosyal yardımlar hız kesmeden devam ediyor. Hükûmetlerimiz döneminde ekonomik büyüme sayesinde elde ettiğimiz refah artışından ülkemizin her sosyal kesiminin pay almasını sağladık. Sosyal yardımlar alanında reform olarak nitelendirebileceğimiz birçok yeni uygulamayı hayata geçirdik, sosyal yardım programlarını çeşitlendirdik. Bu kapsamda 2019 yılı bütçemizde sosyal harcamalar için ayırdığımız kaynak miktarını 62,1 milyar TL'ye çıkardık. Tarımı desteklemeye devam ediyoruz. 2019 yılında bütçemizden yatırım ödenekleri dahil tarıma ayırdığımız kaynak toplamı 26,5 milyar TL'dir."

5 dakikada kötü nefes kokusunu yok ediyor!5 dakikada kötü nefes kokusunu yok ediyor!
Siyasette hareketlilik! Binali Yıldırım'ın adaylığı için açıklamaSiyasette hareketlilik! Binali Yıldırım'ın adaylığı için açıklama
Erdoğan'dan canlı yayında çarpıcı sözler: Karşısında beni bulurErdoğan'dan canlı yayında çarpıcı sözler: Karşısında beni bulur
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den 10 Aralık hava durumu uyarısı! Marmara'da yağış ve fırtınaya dikkat

Meteoroloji'den 10 Aralık hava durumu uyarısı! Marmara'da yağış ve fırtınaya dikkat

Ünlü tarihçi Talha Uğurluer'e FETÖ gözaltısı

Ünlü tarihçi Talha Uğurluer'e FETÖ gözaltısı

45. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde Ali İhsan Varol'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme!

45. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde Ali İhsan Varol'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme!

Ali Koç'un otobüs cezası sosyal medyayı salladı

Ali Koç'un otobüs cezası sosyal medyayı salladı

Abdullah Gül için çok sert sözler: Siz kimsiniz? Kimden ne kaçırıyorsunuz?

Abdullah Gül için çok sert sözler: Siz kimsiniz? Kimden ne kaçırıyorsunuz?

CHP ve İYİ Parti'den Ankara zirvesi: Adayımız Mansur Yavaş olacak

CHP ve İYİ Parti'den Ankara zirvesi: Adayımız Mansur Yavaş olacak

İlginizi Çekebilir

Ateş Böcekleri “kadınlara yönelik şiddete kayıtsız kalmayın” diyor!

Ateş Böcekleri “kadınlara yönelik şiddete kayıtsız kalmayın” diyor!

Belediye başkanı adayı açıklandı, parti karıştı! Toplu istifa depremi

Belediye başkanı adayı açıklandı, parti karıştı! Toplu istifa depremi

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Uğur Dündar'dan Devlet Bahçeli'ye sert tepki

Uğur Dündar'dan Devlet Bahçeli'ye sert tepki

Siyaset gündemini hareketlendiren açıklama! 'Akşener istedi'

Siyaset gündemini hareketlendiren açıklama! 'Akşener istedi'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Devlet Bahçeli'den Binali Yıldırım'ın adaylığı için açıklama

Siyasette hareketlilik! Binali Yıldırım'ın adaylığı için açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kibir' uyarısı: Karşısında beni bulur

Erdoğan'dan canlı yayında çarpıcı sözler: Karşısında beni bulur

Erdoğan, 'haberdar değilim' demişti! Külliye'de kabul edecek

Erdoğan, 'haberdar değilim' demişti! Külliye'de kabul edecek

İstanbul için deprem etkisi yaratacak sözler: Eyaletler sisteminin ilk adımı

İstanbul için olay yaratacak söz: Eyaletler sisteminin ilk adımı

Abdullah Gül için çok sert sözler: Siz kimsiniz? Kimden ne kaçırıyorsunuz?

Abdullah Gül için çok sert sözler!

Mansur Yavaş'tan sosyal medyadan ittifak açıklaması

Mansur Yavaş'tan sosyal medyadan ittifak açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.