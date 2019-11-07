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Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Büyükşehirde

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 13:14 | Son Güncelleme

Samsun’da Reel Sektör Buluşmaları adı altında iş adamlarıyla bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Büyükşehir Belediyesini de ziyaret etti.’Türkiye için Değişim Başlıyor’ başlığı altında çeşitli şehirlerde ’Reel Sektör Buluşmaları’nı başlatan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Samsun’da iş dünyası temsilcileriyle buluştu.

Samsun’da Reel Sektör Buluşmaları adı altında iş adamlarıyla bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Büyükşehir Belediyesini de ziyaret etti.
’Türkiye için Değişim Başlıyor’ başlığı altında çeşitli şehirlerde ’Reel Sektör Buluşmaları’nı başlatan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Samsun’da iş dünyası temsilcileriyle buluştu. Ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’i makamında ziyaret eden Bakan Berat Albayrak, Samsun’da yapılacak yatırımlara desteklerinin tam olacağını açıkladı.
İlk olarak Atatürk Kültür Merkezi’nde(AKM) iş insanlarıyla buluşan Hazine ve ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye’nin her türlü iç ve dış saldırıya karşın güçlü bir ekonomik bilançoya sahip olduğunu belirtti. Albayrak, Türkiye’nin zorlu süreci hiç kimseden yardım almadan geride bıraktığını belirterek, "Ülkemiz ekonomisi toparlanma sürecini güçlü bir şekilde sürdürüyor" dedi.

Samsun’a yeni sanayi bölgesi
Bakan Albayrak, iş dünyası temsilcileriyle gerçekleştirdiği buluşmanın ardından Samsun Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti. Ziyarette Başkan Mustafa Demir’in Büyükşehir Belediyesi olarak planlanan ve sürdürülen projeler ile ilgili sunumunu dinleyen Bakan Berat Albayrak, "Samsun’da özellikle yeni organize sanayi bölgesi(OSB) kurulması yönündeki projeyi yakından takip ediyorum. Bunun için mevcut tersane bölgesinin değerlendirilmesi gündemde. Bölgenin yeni bir sanayi bölgesine dönüştürülmesi noktasında yapılacak her türlü çalışmayı destekliyoruz. Samsun’un ekonomik yönden kalkınma ve büyümesi için yapılacak sanayi yatırımları için kaynak desteği vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

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