HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak İstifa Etti mi?

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak İstifa Etti mi?

08.11.2020 20:25 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Instagram hesabından paylaştığı istifa açıklaması tartışılıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak İstifa Etti mi?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Instagram hesabından paylaşılan istifa açıklaması tartışılıyor.

Albayrak'ın Instagram hesabından paylaşılan açıklamada, yaklaşık 5 yıldır sürdürdüğü bakanlık görevine sağlık sorunları nedeniyle artık devam etmeme kararı aldığı kaydediliyor.

Açıklamada, zamanını uzun yıllardır zorunluluktan ihmal ettiği annesi, babası, eşi ve çocuklarına ayıracağı vurgulanıyor.

Instagram hesabında yayınlanan açıklamada, "Çok büyük hedeflerle çıktığımız bu yolculukta gerçekleşecek olan bayrak değişimiyle yeni gelen arkadaşlarımız Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Büyük ve Güçlü Türkiye hedefine her zamankinden daha kararlı ve emin adımlarla devam edecektir" ifadeleri yer alıyor.

Ancak konuyla ilgili henüz resmi bir açıklamanın yapılmaması tartışmaları da beraberinde getirdi.

Albayrak'ın eşzamanlı olarak twitter hesabını kapattığı ve şu dakikarlarda kendisine Hazine ve Maliye Bakanlığı bürokratlarınca da ulaşılamadığı öğrenildi.

Merkez Bankası Başkanlığı'na bir süre önce Naci Ağbal'ın atanması dikkat çekmişti.

Albayrak'ın daha önce Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı için adı geçiyordu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu daha önce istifa kararı almış, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan istifayı kabul etmemişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERKomşular şikayetçi! Hafta 3 gün partiKomşular şikayetçi! Hafta 3 gün parti
Aydın'da uyuşturucu kullandığı öne sürülen şahıs babasının evini yaktıAydın'da uyuşturucu kullandığı öne sürülen şahıs babasının evini yaktı
Her arkadaşını yiyen depresif ve yalnız balık 16. yaş gününü böyle kutladı Her arkadaşını yiyen depresif ve yalnız balık 16. yaş gününü böyle kutladı
En Çok Okunan Haberler
Bu görüntü Altuğ'u isyan ettirdi! 'Yazıklar olsun'
Bu görüntü Altuğ'u isyan ettirdi! 'Yazıklar olsun'
Fuat Oktay'dan Joe Biden'ın seçilmesiyle ilgili açıklama!
Fuat Oktay'dan Joe Biden'ın seçilmesiyle ilgili açıklama!
Korona olmuştu! Kahreden haberle sarsıldı
Korona olmuştu! Kahreden haberle sarsıldı
Ermeniler Hankendi'yi tahliye ediyor
Ermeniler Hankendi'yi tahliye ediyor
Koronavirüse yakalanmıştı! Acı haber: Köprüden atladı ve...
Koronavirüse yakalanmıştı! Acı haber: Köprüden atladı ve...
Günlerdir haber alınamıyordu! Acı haber
Günlerdir haber alınamıyordu! Acı haber
İlginizi Çekebilir
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
Enkaz altından yeni görüntü! Saatlerce böyle bekledi
Enkaz altından yeni görüntü! Saatlerce böyle bekledi
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Canlı yayındaki kavga şoke etti! CNN Türk'ten açıklama geldi
Canlı yayındaki kavga şoke etti! CNN Türk'ten açıklama geldi
CNN Türk canlı yayınında kavga! 'Sen aptal, şapşal bir adamın tekisin'
CNN Türk canlı yayınında kavga! 'Sen aptal, şapşal bir adamın tekisin'
Vali'den korkutan açıklama: Vaka sayımız katlanarak artıyor
Vali'den korkutan açıklama: Vaka sayımız katlanarak artıyor
Diğer Haberler
Gaziantep'te nişasta fabrikasında yangın
Gaziantep'te nişasta fabrikasında yangın
Aydın'da uyuşturucu kullandığı öne sürülen şahıs babasının evini yaktı
Aydın'da uyuşturucu kullandığı öne sürülen şahıs babasının evini yaktı
Son dakika: 'Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak istifa etti' iddiası
'Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak istifa etti' iddiası
8 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
8 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
İzmir depreminde hasar gören Yılmaz Erbek Apartmanı’nın yıkımını böyle izlediler!
Yılmaz Erbek Apartmanı’nın yıkımını böyle izlediler!
Saros Körfezi'nde balıkçı teknesi battı!
Saros Körfezi'nde balıkçı teknesi battı!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.