Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak İstifa Etti mi?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Instagram hesabından paylaşılan istifa açıklaması tartışılıyor.

Albayrak'ın Instagram hesabından paylaşılan açıklamada, yaklaşık 5 yıldır sürdürdüğü bakanlık görevine sağlık sorunları nedeniyle artık devam etmeme kararı aldığı kaydediliyor.

Açıklamada, zamanını uzun yıllardır zorunluluktan ihmal ettiği annesi, babası, eşi ve çocuklarına ayıracağı vurgulanıyor.

Instagram hesabında yayınlanan açıklamada, "Çok büyük hedeflerle çıktığımız bu yolculukta gerçekleşecek olan bayrak değişimiyle yeni gelen arkadaşlarımız Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Büyük ve Güçlü Türkiye hedefine her zamankinden daha kararlı ve emin adımlarla devam edecektir" ifadeleri yer alıyor.

Ancak konuyla ilgili henüz resmi bir açıklamanın yapılmaması tartışmaları da beraberinde getirdi.

Albayrak'ın eşzamanlı olarak twitter hesabını kapattığı ve şu dakikarlarda kendisine Hazine ve Maliye Bakanlığı bürokratlarınca da ulaşılamadığı öğrenildi.

Merkez Bankası Başkanlığı'na bir süre önce Naci Ağbal'ın atanması dikkat çekmişti.

Albayrak'ın daha önce Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı için adı geçiyordu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu daha önce istifa kararı almış, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan istifayı kabul etmemişti.

