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Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: “Kur saldırılarına ekonomik saldırılara rağmen güçlü adımlarla yolumuza devam edeceğiz”

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.11.2019 11:43 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye’nin tekrardan ekonomik büyüme trendine girmeye başladığını belirterek “Kur saldırılarına ekonomik saldırılara rağmen güçlü adımlarla yolumuza devam edeceğiz” dedi.Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 4.Uluslararası İpekyolu İşadamları Zirvesi’ne katılmak üzere bugün sabah saatlerinde havayolu ile Trabzon’a geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye’nin tekrardan ekonomik büyüme trendine girmeye başladığını belirterek “Kur saldırılarına ekonomik saldırılara rağmen güçlü adımlarla yolumuza devam edeceğiz” dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 4.Uluslararası İpekyolu İşadamları Zirvesi’ne katılmak üzere bugün sabah saatlerinde havayolu ile Trabzon’a geldi. Havalimanında Vali İsmail Ustaoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu tarafından karşılanan Bakan Albayrak’a çok sayıda partili de hafif yağmur altında sevgi gösterilerinde ve tezahüratlarda bulundu. Havalimanında kendisini karşılamaya gelenlere kısa bir konuşma yapan Bakan Albayrak, Trabzon’un kendisi için hem ana ocağı hem de baba ocağı olduğunu hatırlattı. Albayrak, “Bugün Trabzon’da dünyanın dört bir tarafından yatırımcılar ve iş dünyasının temsilcilerinin katıldığı bir program var. O programa gelerek hem Trabzon hem Türkiye için yeni ekonomi dönemimizde büyük güçlü ve Türkiye idealimize hizmet noktasında önemli bir toplantı yapacağız, görüşmeler yapacağız. Özellikle son bir yıl içerisinde Türkiye ekonomisine yönelik çok büyük bir operasyon oldu. Biz dediğimizde çok dikkate almadı birileri. Ama operasyonu yapanlar bunu itiraf edince birileri görmeye başladı. Elhamdülillah Türkiye son bir yılda tüm bu operasyonları püskürtecek bir refleksle şükürler olsun tekrardan ekonomik olarak güçlü büyüme trendine girmeye başladı. Son rakamlar gösteriyor ki Allah’ın izniyle son çeyrek itibariyle Türkiye ekonomisi yüzde 4, yüzde 5 büyüme patikasına girmeye başladı. Ekim, Kasım ve Aralık ayları tekrar düzleme çıkıyor. Bu ne demek biliyormusun ? İstihdam demek yatırım demek Türkiye ekonomisinin gelir düzeyinin hep birlikte eskisinden çok daha güçlü artmaya başlaması demek. Allah’ın izniyle bu yola girmeye başladık. Kur saldırılarına ekonomik saldırılara rağmen güçlü adımlarla yolumuza devam edeceğizHem ekonomi hem de askeri politikalarımızla yeni dünya düzeninde toplumla milletçe yek vücut olarak Türkiye’yi çok daha güçlü yarınlara taşıyacağız” diye konuştu.
Bakan Albayrak, daha sonra 4.Uluslararası İpekyolu İşadamları Zirvesi’ne katılmak üzere alandan ayrıldı.

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Albayrak: Kur ve ekonomik saldırılara rağmen güçlü adımlarla yolumuza devam ediyoruzAlbayrak: Kur ve ekonomik saldırılara rağmen güçlü adımlarla yolumuza devam ediyoruz
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