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  4. Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "Süreci en doğru şekilde yönetip, ekonomik açıdan süreçten en avantajlı çıkan ülkeler arasında yer alacağız."

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "Süreci en doğru şekilde yönetip, ekonomik açıdan süreçten en avantajlı çıkan ülkeler arasında yer alacağız."

ANKARA HABERLERİ  | 18.03.2020 22:09 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "Süreci en doğru şekilde yönetip, ekonomik açıdan süreçten en avantajlı çıkan ülkeler arasında yer alacağız."


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