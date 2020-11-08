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Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan görevden ayrılma paylaşımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2020 19:22 | Son Güncelleme

Son dakika....Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Instagram hesabından yaptığı paylaşımla, 'sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrıldığını' duyurdu. Habere ilişkin bakanlık yetkilileri tarafından teyit ya da yalanlama gelmezken, hesabın hacklendiğine ilişkin bir açıklama da yapılmadı. Bakan Albayrak'ın Twitter hesabına ulaşılamaması da dikkat çekti. Bakan Albayrak'ın görevden affıyla ilgili haberi, uluslararası yayın kuruluşları tarafından da son dakika koduyla duyuruldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan görevden ayrılma paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla 'sağlık sorunları sebebiyle' görevden af dilediğini duyurdu.

BLOOMBERG VE BBC TÜRKÇE HABERİ BAKANLIK SÖZCÜLERİNE DAYANDIRDI

Bloomberg’in Albayrak’ın görevden affına ilişkin yaptığı haberde, iki bakanlık sözcüsüyle konuşulduğu, hesabının doğruluğunun onaylandığı ancak kararının henüz teyit ya da inkar edilmediği ifade edildi.

"GÖREVİNİN BAŞINDA DEVAM ETMESİNİ DİLİYORUZ"

AK Parti Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, "Bakanımız Sayın Berat Albayrak çok zor bir süreçte görev üstlendi. Kendi ayakları üzerinde duran milli bir ekonomi için önemli adımlar attı. Özverili çalışmalarına bizzat şahidiz. Cumhurbaşkanımızın da tensipleriyle görevinin başında devam etmesini temenni ediyoruz" dedi.

"MEVCUT HABERLER ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRME YAPMAK DOĞRU OLMAZ"

AK Parti Grup Başkanı ve Ankara Milletvekili Naci Bostancı, "Berat Albayrak bakanımız şahsen açıklama yapmadan mevcut haberler üzerinden değerlendirme yapmak doğru olmaz. Yıllardır bu ülkeye milletimize fedakarca yaptığı hizmetleri biliyor ve ayni şekilde devamını diliyoruz. Konu her bakımdan Cumhurbaşkanımızın takdirindedir" paylaşımında bulundu.

"İSTİFANIN KABUL EDİLMEYECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan da Bakan Albayrak'ın istifasına ilişkin Twitter'dan bir paylaşım yaptı.

Sayan, paylaşımında, "Berat Albayrak yerli, milli olarak enerjide yaptıklarını ancak anlayanlar ekonomide de ülkemizin 2023 hedeflerime ulaşması için sayısız hizmeti hayata geçirdiğini göremezler. İstifanın kabul edilmeyeceğini ümit ediyorum. Ülkemizin, Milletimizin ve Ümmetimizin size ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ''K.Denizi 3bin metre delen Akdeniz'e demir atan Trakya'da gaz Ağrı Erzurum'da altın rezervleri ve petrol sahaları keşfeden"enerjide ekonomide bağımsızlık"diyen birini tabiki yerli işbirlikçiler ve yabancı ağababaları hedefe koyacak Umudum Sn.Cumhurbaşkanımızın istifayı kabul etmemesi'' yazdı.

İşte Bakan Albayrak'ın Instagram hesabından yapılan açıklama:

"Kamuoyunun dikkatine. Yaklaşık beş yıldır sürdürdüğüm bakanlık görevime sağlık sorunları nedeniyle artık devam edememe kararı aldım. Bundan sonraki süreçte artık zamanımı uzun yıllardır zorunluluktan ötürü ihmal ettiğim ve bana desteğini hiçbir zaman esirgemeyen annem, babam, eşim ve çocuklarıma ayıracağım. Çok büyük hedefine çıktığınız bu yolculukta, gerçekleşecek olan bayrak değişimiyle yeni gelen arkadaşlarımız, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Büyük ve Güçlü Türkiye hedefine her zamankinden daha kararlı ve emin adımlarla devam edeceklerdir.

Enerjide olduğu gibi Ekonomide de ektiğimiz tohumlar çok da uzak olmayan bir gelecekte koca koca çınarlara dönüşecek ve ülkemizi tam bağımsızlık hedefine ulaştırdığına şahit olacağız inşallah. Bundan en ufak bir şüphem yoktur. Bu 5 yıllık süre zarfında benimle bu zor ama kutsal yükü yüklenen tüm yakın mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çokça hakkım geçmiştir, haklarını helal etsinler. At izinin it izine karıştığı, Hak ve batılı ayırt etmenin zorlaştığı böyle çetin bir zamanda bizlerin samimiyetine inanarak dua eden her bir vatandaşımızdan Rabbim razı olsun.

Türkiye tarihindeki belki de en kritik dönemlerden sayılacak olan bu 5 yıllık süre zarfında ülkeme ve ümmete hizmet etmeyi bana nasip eden Rabbime sonsuz hamdolsun. Gaybı, kalpleri ve hakiki niyetleri bilen mutlak güç sahibi Cenab-ı Allah, bizleri Sırat-ı Müstakim'den ayırmasın. Sonumuzu hayreylesin..."

berat

BERAT ALBAYRAK KİMDİR?

Berat Albayrak, 1978'de İstanbul'da doğdu. Albayrak, İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü lisans mezuniyetinin ardından, yüksek lisansını New York Pace Üniversitesi Lubin School of Business’ta tamamladı, Bankacılık ve Finans bölümünden “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Finansmanı” tezi ile doktora derecesi aldı. 1996 yılında profesyonel çalışma hayatına atılan Albayrak, ekonomi, enerji ve finans başta olmak üzere farklı iş kollarındaki birçok farklı girişimlere yönetici olarak öncülük etti.

Albayrak, 2013 sonunda özel sektörden ayrılarak Sabah gazetesinde yazar olarak görev aldı, Marmara Üniversitesinde de bankacılık ve finans üzerine dersler verdi, pek çok sivil toplum kuruluşunda aktif görevler aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı olan Berat Albayrak Haziran 2015 ve Kasım 2015'teki genel seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili olarak Meclis’e girdi.

Albayrak, 2015-2018 yılları arasında Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak görev aldı.

9 Temmuz 2018'de Hazine ve Maliye Bakanı oldu.

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