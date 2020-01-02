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  4. Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan Çanakkale'de esnaf ziyareti

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan Çanakkale'de esnaf ziyareti

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.01.2020 14:33 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan Çanakkale'de esnaf ziyareti

ÇANAKKALE (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Çanakkale'de esnaf ziyaretinde bulundu.

Ticaret ve Sanayi Odasında gerçekleştirilen "Çanakkale İş Dünyası Buluşması"na katılan Albayrak, daha sonra Çarşı Caddesi'nde esnafı ziyaret etti.

İş yerlerine girerek esnafla sohbet eden Albayrak, seyyar satıcıdan simit alıp kendisini takip eden basın mensuplarıyla paylaştı. Albayrak, simit eşliğinde, kendisine ikram edilen çayı içti.

AK Parti İl Başkanlığında partililerle bir araya gelen Bakan Albayrak, Kordonboyu'nda hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Berat Albayrak Çanakkale esnaf ziyareti Hazine ve Maliye Bakanı ziyaret

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