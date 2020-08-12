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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan gündem olan sözler: Burası çokomelli

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2020 23:24 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın sosyal medyada kendisiyle ilgili yapılan "çokomelli" paylaşımlarına yaptığı gönderme sosyal medyada gündem oldu. Bakan Albayrak, "Çokomelli mi diyoruz? Çokomelli bir mesaj vereceğim. Burası çokomelli" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan gündem olan sözler: Burası çokomelli

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medyadaki "çokomelli" paylaşımlarına gönderme yaptı. Bakan Albayrak, "Çokomelli bir mesaj vereceğim. Burası çokomelli" dedi.

Bakan Albayrak, CNN Türk'te Tarafsız Bölge programına konuk oldu. Albayrak, programın sonunda sosyal medyada kendisiyle ilgili yapılan "çokomelli" paylaşımlarına göndermede bulundu. Albayrak, "Gençlere buradan güzel bir mesaj vereceğiz. Ne diyoruz? Çokomelli mi diyoruz. Çokomelli bir mesaj vereceğiz." dedi.

"ÇOCUKLUĞUMDA EN ÇOK ÇOKOMELİ VE ETİ PUF'U SEVERDİM"

Ahmet Hakan'ın "Bu tür paylaşımlar hoşunuza gidiyor mu?" sorusuna da yanıt veren Bakan Albayrak, "Ben çocukluğumda en çok çokomeli ve Eti Puf'u severdim. Eti Puf'un hindistan cevizlisi çok güzel olur. Gençlerin saygı ve ahlaki değerlere dokunmayan her yorumuna saygım var. Güleceğiz tabi ki de. Bence de çokomelli" ifadelerini kullandı.


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