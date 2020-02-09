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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan takipçisine yanıt

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2020 21:24 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bir Twitter kullanıcısının 'Bakanım yanınıza gelip selfie yapmak ve eşinizle tanışmak istedim ama utandım' sözlerine Twitter hesabından yanıt verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan takipçisine yanıt

'Hilal Koskli' adlı Twitter kullanıcısı yaptığı paylaşımında, 'Bugün Çengelköy'de gezerken bir Bakan ve bir de Cumhurbaşkanı kızı gördüm sanki :)) Valla bakanım yanınıza gelip selfie yapmak ve eşinizle tanışmak istedim ama utandım :))' sözlerine Albayrak Twitter hesabından yanıt verdi. Albayrak paylaşımında, 'Hilal kardeşim keşke tanışabilseymişiz. Biz de üzüldük. Bunu telafi edelim. Esra ile size Çengel’de bir kahve sözümüz olsun. Selamlar' ifadelerini kullandı.


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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bakan albayrak

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