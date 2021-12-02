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Hazine ve Maliye Bakanı Elvan İstifa Etti

02.12.2021 01:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan görevinden affını istedi. Bugün yayımlanan Resmi Gazete’de yer alan kararla, Elvan’ın istifa talebi kabul edilirken Elvan’ın yerine bakanlık görevine, Elvan’ın Yardımcısı Nurettin Nebati atandı

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan görevinden affını istedi. Bugün yayımlanan Resmi Gazete’de yer alan kararla Elvan’ın istifa talebi kabul edilirken Elvan’ın yerine bakanlık görevine Elvan’ın Yardımcısı Nurettin Nebati bakan olarak atandı.

Bir süredir Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın bakanlık görevinden ayrılacağı ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından görevden alınacağı Ankara’da konuşuluyordu. Kısa bir süre önce Elvan’ın görevden alınacağı dedikodularının yayılması üzerine Resmi Gazete’nin internet sitesi yoğunluk nedeniyle bir süre hizmet verememişti.

Elvan’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın faiz politikaları konusunda kendisiyle anlaşamadığı ve uygulamalardan rahatsız olduğu iddia ediliyordu.

Elvan’ın istifa haberinin duyulmasıyla birlikte, döviz kurlarında yeniden yukarı yönlü bir hareket gözlendi.

Dr. Nureddin NEBATİ Kimdir?

Nureddin Nebati, 1 Ocak 1964’te Şanlıurfa Viranşehir’de doğdu.Siyaset Bilimi Uzmanı; İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsünde Uluslararası İlişkiler alanında yaptı. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında Doktora unvanını aldı. Farklı Üniversitelerde Siyaset Bilimi, Türk Siyasal Hayatı, Devlet ve Siyaset Sosyolojisi dersleri verdi.

İşadamı, Tekstil işiyle uğraştı. MÜSİAD Genel Merkez Yönetim Kurulu ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) Disiplin Kurulu Üyeliğinde bulundu. MÜSİAD Yüksek İstişare Heyeti Üyesidir. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Mezunları Vakfı ve Derneği ile İlim Yayma Cemiyeti, Ensar, Tügva, Önder, Utesav, TDED, BEK, İDD, İDV ve benzeri Vakıf ve Derneğin Üyeliği devam etmektedir.

Halen ÜTEV Vakfı Başkanlığı, Parlamenterler Arası Kudüs Platformu Türkiye Başkanı olup Esenler Belediyesi Şehir Düşünce Merkezinde Bilim Kurulu Üyesi olarak çalışmalarda bulunmaktadır.

AK Parti 4. Olağan Kongresinde MKYK Üyesi seçildi. MYK Üyesi olarak AK Parti Genel Merkez Mali ve İdari İşler Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 24. Dönemde İstanbul, 25. Dönemde Şanlıurfa, 26. Dönem İstanbul Milletvekili seçildi. İyi düzeyde İngilizce, az düzeyde Arapça bilen Nebati, evli ve 4 çocuk babasıdır.

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