Hazine ve Maliye Bakanı Elvan yol haritasını açıkladı: 'Bankalar ve sivil toplum örgütleriyle de görüşeceğiz'

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, ekonomideki hedeflerini "makroekonomik istikrar, finansal istikrar ve fiyat istikrarını sağlamak" olarak açıkladı.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile birlikte önümüzdeki günlerde iş dünyasının temsilcilerini ziyaret edeceğini belirten Elvan, Bankalar Birliği ve özel bankaların yöneticileri ile de görüşeceklerini söyledi.

Lütfi Elvan, daha önce başkanı olduğu TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının bütçe sunumunu yaparken, milletvekillerinin eleştiri ve sorularına yanıt verdi.

Milletvekillerinin Elvan'a en çok yönelttiği soru eski Bakan Berat Albayrak'ın Varlık Fonu'ndan ayrılıp ayrılmayacağı oldu. Elvan bu konuda herhangi bir açıklama yapmadı. Bakanın daha sonra yazılı yanıt verme hakkı da bulunuyor.

Komisyonda ekonomideki hedeflerini anlatan Elvan, "hukuk güvenliği" konusunda yapılacak çalışma için Adalet Bakanı Gül ile yapacakları ziyaretlere ilişkin de bilgi verdi.

'Kapımız tamamıyla açık olacak'

Ekonominin adil ve şeffaf bir hukuk devletiyle büyüyebileceğini kaydeden Elvan, bu çerçede atılacak adımları şöyle anlattı: