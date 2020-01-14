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  4. Hazine ve Maliye Bakanlığı: “Bu yıl İBB’nin reddedilmiş bir talebi yok”

Hazine ve Maliye Bakanlığı: “Bu yıl İBB’nin reddedilmiş bir talebi yok”

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 22:20 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu yıl ocak ayında, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Bakanlığa sunulmuş ya da Bakanlık tarafından reddedilmiş herhangi bir kredi onay talebinin olmadığını açıkladı.Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu, 14 Ocak Salı (Bugün) yaptığı açıklamasında, ‘2020’de, özellikle kredi imkânı sağladığımız bazı metro hatlarıyla ilgili de talep açmıştık.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu yıl ocak ayında, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Bakanlığa sunulmuş ya da Bakanlık tarafından reddedilmiş herhangi bir kredi onay talebinin olmadığını açıkladı.
Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu, 14 Ocak Salı (Bugün) yaptığı açıklamasında, ‘2020’de, özellikle kredi imkânı sağladığımız bazı metro hatlarıyla ilgili de talep açmıştık. Bizim krediyi harekete geçirebilmemiz için Hazine onayı gerekiyor. 3 hatla ilgili bizim bu talebimiz reddedildi ocak ayının ilk haftası’ ifadelerini kullanmıştır. Bu yıl ocak ayında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin, Bakanlığımıza sunulmuş ya da Bakanlığımız tarafından reddedilmiş herhangi bir kredi onay talebi olmamıştır” denildi.
Açıklamada, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından, Bakanlığımızdan talep edilen Hazine garantisiz dış borçlanma izinleri, Üsküdar-Altunizade- Ümraniye Dudullu Metro Hattı 126 Metro Aracı Temini için 29.11.2019 tarihli yazı ile, Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı İnşaat, elektromekanik İşler ve Araç Alımı, Kaynarca-Pendik-Tuzla Metro Hattı İnşaat, elektromekanik İşler ve Araç Alımı, Çekmeköy Sultanbeyli Metro Hattı İnşaat, elektromekanik İşler ve Araç Alımı, Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı İnşaat, elektromekanik İşler ve Araç Alımı projeleri için 30.07.2019 tarihli yazı ile, Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt ve Kirazlı Halkalı Metro Hatları Projeleri için 22.10.2019 tarihli yazı ile hâlihazırda verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

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