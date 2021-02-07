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Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Kılıçdaroğlu'na yalanlama

07.02.2021 18:38 | Son Güncelleme:
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Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Kılıçdaroğlu'na yalanlama

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ödediği faizin yarısı kadar faizle İzmir Büyükşehir Belediyesi borçlanabiliyor' açıklamasının gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, "CHP Genel Başkanı'nın, Hazine'nin tahvil ihracı ile uluslararası finansman kuruluşlarından proje kredisi sağlanması arasındaki ayrımı bilmediği görülmektedir" denildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmir'de yaptığı açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ödediği faizin yarısı kadar faizle İzmir Büyükşehir Belediyesi borçlanabiliyor. Hazinenin en son aldığı borç dolayısıyla ödedikleri faiz yüzde 5-6 civarında. Ama İzmir Büyükşehir Belediyesi 1 milyar 70 milyon avroluk borçlanmayı yüzde 3 ile yaptı" diyerek kurumu itham eden birtakım iddiaları dile getirdiği bildirildi.

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KILIÇDAROĞLU'NA KINAMA

Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasının kınandığı belirtilerek, "Üstelik Sayın Kılıçdaroğlu’nun devletin hazinesini karalamak için kullandığı argümanların hiçbirinin gerçeği yansıtmadığını özellikle vurgulamak istiyoruz. CHP Genel Başkanı’nın, Hazine’nin tahvil ihracı ile uluslararası finansman kuruluşlarından proje kredisi sağlanması arasındaki ayrımı bilmediği görülmektedir" denildi.

"DIŞ FİNANSMAN İZNİ VERİLMİŞTİR"

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ülkede yaşayan herkesin devleti olduğu vurgulanarak, şunlar kaydedildi:
"İzmir Büyükşehir Belediyesi de bu devletin bir kurumudur. Çok taraflı kalkınma bankalarından yapılan özel amaçlı proje finansmanı kredilerinin koşulları ile bütçe finansmanı amacıyla yapılan hazine tahvil ihraçlarının getirilerinin karşılaştırılması doğru değildir. Belediyeler yurt dışından finansman sağlamadan önce Bakanlığımız iznini talep etmektedir. İlgili talebe istinaden, Strateji ve Bütçe Başkanlığının (SBB) uygun görüşüne müteakiben belediyenin mali koşullarının uygun olması durumunda izin verilmektedir. Sayın Kılıçdaroğlu’nun bahsettiği Buca Metro Projesi için sağlanması düşünülen 1 milyar 70 milyon avro finansman ile ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesi de Bakanlığımızdan 27.08.2019 tarihinde dış finansman izni talebinde bulunmuş ve 08.11.2019 tarihinde dış finansman izni verilmiştir. Ancak belediye, finansmana ilişkin işlemleri bir yıl içerisinde tamamlayamadığından izin süresi bitmiş ve bu defa 22.01.2021 tarihinde ilgili iznin süresinin uzatılması için tekrar başvuruda bulunmuştur."

"BİR KREDİ SÖZ KONUSU DEĞİL"

Belediyenin izin süresi uzatım başvurusunun alındığı ve mevzuat uyarınca işlemlerinin sürdüğü belirtilerek, "Yani Belediye, ilgili finansmanı süresi içinde sağlayamadığından henüz onay verilmiş veya İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından borçlanması yapılmış bir kredi söz konusu değildir. Bununla birlikte, 2020 yılı içeresinde Türkiye Cumhuriyeti adına borçlu sıfatı ile uluslararası finansman kuruluşlarından sağladığımız altyapı yatırımlarına ve sağlık sektörüne yönelik finansmanın koşullarına baktığımızda ise Sayın Kılıçdaroğlu’nun iddia ettiğinden çok daha uygun koşullu olarak finansman sağlandığı (Euribor+0,65 ila Euribor+1,1 arasında) görülmektedir. Sonuç olarak; herhangi bir belediyemizin uluslararası tahvil piyasalarında hazinemizden daha düşük maliyetle borçlanması söz konusu değildir. CHP Genel Başkanı tarafından yapılan yanlış bilgilendirmeyi aziz milletimizin takdirine bırakıyoruz" ifadelerine yer verildi. (DHA)

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