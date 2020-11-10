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Hazine ve Maliye Bakanlığına Lütfi Elvan atandı

10.11.2020 09:34 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifasını kabul ederek yerine eski kalkınma bakanı Lütfi Elvan'ı atadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Pazar gecesi Instagram'dan duyurduğu istifasını kabul ederek yerine AKP Mersin milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan'ı atadı. Atama kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Albayrak’ın istifasına ilişkin resmi açıklama Pazartesi akşamı İletişim Başkanlığı Twitter hesabından yapıldı. Açıklamada "Cumhurbaşkanımız tarafından yapılan değerlendirme sonunda, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın gürevden af talebi kabul edilmiştir" ifadesi yer aldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak Pazar akşamı İnstagram hesabından yaptığı açıklama ile istifa ettiğini duyurmuştu. Albayrak, sağlık sorunları nedeniyle istifa ettiğini ve ailesine daha fazla vakit ayırmak istediğini bildirmişti.

Albayrak’ın istifası Cuma günü Türk lirasında yaşanan değer kaybını takiben Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ı Cumartesi sabahı görevden almasının ardından gelmişti. Uysal’ın yerine eski Maliye Bakanı Naci Ağbal atanmıştı.

Albayrak’ın yerine göreve getirilen Elvan, 2013-2015 yılları arasında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, 2015-2016 yılları arasında Başbakan Yardımcılığı, 2016-2018 yıllarında da Kalkınma Bakanlığı görevlerini yapmıştı.

Elvan 1962 yılında Karaman Ermenek’te doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesini bitirdi. İngiltere'de Leeds Üniversitesi'nde maden ve yöneylem araştırması alanında yüksek lisans, ABD Delaware Üniversitesi'nde ekonomi alanında yüksek lisans yaptı.

Elvan milletvekilliğinden istifa edecek

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde bakan olarak atanan milletvekillerinin, sistemin gereği olarak milletvekilliğinden istifa etmesi gerekiyor. AKP Mersin milletvekili Lütfi Elvan'ın, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na atanmasıyla birlikte meclisten bakanlığa atanma nedeniyle istifa eden milletvekili sayısı 5'e yükselecek.

Daha önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve istifası kabul edilen Hazine Maliye Bakanı Albayrak milletvekilliğinden istifa etmişti. Elvan'ın istifasıyla TBMM'deki milletvekili sayısı 584'e AKP'nin milletvekili sayısı ise 289'a düşecek.

DW, DHA, Reuters / SSB, BK

© Deutsche Welle Türkçe

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