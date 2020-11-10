Hazine ve Maliye Bakanlığına Lütfi Elvan atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Pazar gecesi Instagram'dan duyurduğu istifasını kabul ederek yerine AKP Mersin milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan'ı atadı. Atama kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Albayrak’ın istifasına ilişkin resmi açıklama Pazartesi akşamı İletişim Başkanlığı Twitter hesabından yapıldı. Açıklamada "Cumhurbaşkanımız tarafından yapılan değerlendirme sonunda, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın gürevden af talebi kabul edilmiştir" ifadesi yer aldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak Pazar akşamı İnstagram hesabından yaptığı açıklama ile istifa ettiğini duyurmuştu. Albayrak, sağlık sorunları nedeniyle istifa ettiğini ve ailesine daha fazla vakit ayırmak istediğini bildirmişti.

Albayrak’ın istifası Cuma günü Türk lirasında yaşanan değer kaybını takiben Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ı Cumartesi sabahı görevden almasının ardından gelmişti. Uysal’ın yerine eski Maliye Bakanı Naci Ağbal atanmıştı.