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Hazine ve Maliye Bakanlığından açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 14:45 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanlığından açıklama

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, bankacılık sektörünün ekonomik faaliyetin desteklenmesine yönelik değerlendirmelerine ilişkin açıklamaların Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulunun üyelerine tavsiye niteliğinde aldığı kararlar olduğu belirtildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığından, bankacılık sektörünün ekonomik faaliyetin desteklenmesine ilişkin basında yer alan değerlendirmelerine ilişkin açıklamada bulunuldu.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından bugün kamuoyuna bankacılık sektörünün ekonomik faaliyetin desteklenmesine yönelik değerlendirmelerine ilişkin açıklamalar Bakanlığımız tarafından alınan kararlar şeklinde yansımıştır. Açıklamalarda yer alan hususlar Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu tarafından üyelerine tavsiye niteliğinde alınan kararlardır. Kamuoyunda yanlış anlaşılmalara neden olunmaması için bildirim gerekliliği doğmuştur."

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Anahtar Kelimeler:
Bankacılık Hazine ve Maliye Bakanlığı Türkiye Bankalar Birliği

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