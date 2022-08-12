Hazine ve Maliye Bakanlığından 'dolandırıcı' uyarısı: İtibar etmeyin

Hazine ve Maliye Bakanlığı, son günlerde gelen şikayetler üzerine bir açıklama yaptı ve kendisini avukat olarak tanıtarak para isteyen kişilere itibar edilmemesi gerektiğini belirtti.

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

Son dönemde Bakanlığımıza yapılan başvurularda; kendisini avukat olarak tanıtan şahısların vatandaşları arayarak haklarında Bakanlığımız Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürlüğü tarafından idari para cezası uygulandığı ve para cezası tutarının iletilen banka hesap numarasına yatırılmaması halinde aleyhlerinde icra takibi başlatılacağı yönünde beyanda bulundukları ihbar edilmektedir. Bu kapsamda; Bakanlığımızın adını kullanarak para gönderilmesini isteyen şahıslara itibar edilmemesi gerekmektedir.

