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Hazine ve Maliye Bakanlığından Ege’ye 22 milyon TL ek ödenek

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 11:35 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine 22 milyon TL ek ödenek verildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığından Ege’ye 22 milyon TL ek ödenek

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine 22 milyon TL ek ödenek verildi. Destekten dolayı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a teşekkür eden EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Bu ödenekle üniversitemize tahsis edilen ek ödenek toplam 102 milyon TL’ye ulaştı. Ege Üniversitesi ve şahsım adına, desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve Bakanımız Berat Albayrak’a teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ın destekleriyle, Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinin yerinde yenilenmesi ve merkezi ameliyathanenin tadilatı amacıyla tahsis edilen yaklaşık 80 milyon 600 bin TL’ye ek olarak Ege’ye, 22 milyon TL daha ödenek çıktı. Ödenek, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından verildi.
Ödenekle ilgili Ankara’daki Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğünde düzenlenen protokol imza törenine katılan EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, desteklerden duyduğu mutluluğu dile getirdi.
Araştırma üniversitesi hedefleri doğrultusunda, bilimsel ve akademik faaliyetlerini hız kesmeden sürdüren Ege Üniversitesinin söz konusu desteklerle hedeflerine daha da yaklaştığını dile getiren Rektör Budak, "Devletimiz bilime çok ciddi destekler veriyor. Gerek TÜBİTAK nezdinde, gerekse üniversitelerde yürütülen bilimsel araştırma projelerine önemli kaynaklar ayrılıyor. Bu destekler, ülkemizin aydınlık geleceğinde önemli bir yere sahip olan bilimsel projelerin ortaya çıkmasını sağlıyor. Bugün üniversitelerimizin bilim camiasında adından daha çok söz ettirebiliyor ve üniversitelerimizde ülke ekonomimize daha çok katkı sağlayacak katma değeri yüksek ürünler geliştirilebiliyorsa işte bu destekler sayesinde oluyor" diye konuştu.
Ödenek alan üniversiteler arasında en çok paya Ege Üniversitesinin sahip olduğunu hatırlatan Rektör Budak, “Sağlık Bakanlığı tarafından A Plus hastane olarak ilan edilen üniversite hastanemizdeki sağlık hizmetlerinin daha kaliteli yürütülebilmesi amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığımızdan 22 milyon TL’lik ek ödenek tahsis edildi. Ödenek için Bakanımız Berat Albayrak’a Ege Üniversitesi ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Daha önce de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın oluru ve İzmir Milletvekilimiz Sayın Binali Yıldırım’ın da desteğiyle üniversite hastanemizin yerinde yenilenmesi için yaklaşık 80 milyon 600 bin TL ek ödenek tahsis edilmişti. Son bir ayda devletimiz tarafından üniversitemize tahsis edilen ödenek böylece 102 milyon TL’yi geçti. Tüm bu gelişmeler üniversitemizin dünya üniversiteleri arasında yer almasını sağlayacak çok önemli adımlar” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanlığından Ege’ye 22 milyon TL ek ödenek

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