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  4. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan İmamoğlu'na yalanlama

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan İmamoğlu'na yalanlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 22:58 | Son Güncelleme

HAZİNE ve Maliye Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun metro hattı inşası için Bakanlığa yapılan onay talebinin reddedildiği iddiasını yalanladı.

ANKARA, (DHA)- HAZİNE ve Maliye Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun metro hattı inşası için Bakanlığa yapılan onay talebinin reddedildiği iddiasını yalanladı. Açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, Bakanlığımıza sunulmuş ya da Bakanlığımız tarafından reddedilmiş herhangi bir kredi onay talebi olmamıştır" denildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun, bugün yaptığı, "2020'de özellikle kredi imkânı sağladığımız bazı metro hatlarıyla ilgili de talep açmıştık. Bizim krediyi harekete geçirebilmemiz için Hazine onayı gerekiyor. 3 hatla ilgili bizim bu talebimiz reddedildi, ocak ayının ilk haftası" açıklaması hatırlatıldı. İmamoğlu'nun iddiasının cevaplandığı Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Bu yıl ocak ayında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, Bakanlığımıza sunulmuş ya da Bakanlığımız tarafından reddedilmiş herhangi bir kredi onay talebi olmamıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından, Bakanlığımızdan talep edilen Hazine garantisiz dış borçlanma izinleri, Üsküdar-Altunizade-Ümraniye Dudullu Metro Hattı 126 metro aracı temini için 29 Kasım 2019 tarihli yazı ile, Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı inşaat, elektromekanik işler ve araç alımı, Kaynarca-Pendik-Tuzla Metro Hattı inşaat, elektromekanik işler ve araç alımı, Çekmeköy-Sultanbeyli Metro Hattı inşaat, elektromekanik işler ve araç alımı, Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı inşaat, elektromekanik işler ve araç alımı projeleri için 30 Temmuz 2019 tarihli yazı ile Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt ve Kirazlı Halkalı Metro Hatları projeleri için 22 Ekim 2019 tarihli yazı ile hâlihazırda verilmiştir."

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