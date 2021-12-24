Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan "Kur korumalı TL mevduatları" açıklaması

Bakanlık uygulamadan birden fazla kez yararlanılmasının mümkün olacağını, alt/üst limitin olmayacağını açıkladı.Hazine ve Maliye Bakanlığı, yaptığı yazılı basın açıklamasıyla kur korumalı TL vadeli mevduatlara ve katılma hesaplarına ilişkin uygulama esaslarını duyurdu. Bakanlığın açıklamasında, Türkiye’de yerleşik gerçek kişilerin faydalanabileceği uygulamadan birden fazla kez yararlanılmasının mümkün olacağı ve alt/üst limit olmayacağı belirtildi. Bankalar nezdinde bu nitelikte açılacak “Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat ve Katılma Hesapları”nın TL vadeli mevduat ve katılma hesapları şeklinde olacağı kaydedildi.

Uygulanacak faiz oranı

Açıklamada, 3, 6, 9 ve 12 ay olmak üzere dört farklı vadede olacağı belirtilen hesaplara bankaların uygulayacağı asgari faiz oranının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca (TCMB) belirlenen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının altında olmayacağı belirtilerek, "Bankalarca uygulanacak azami faiz oranı ise asgari faiz oranının en fazla 300 bp üstünde belirlenebilecektir. Azami faiz oranı Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca güncellenebilecek ve güncelleme tarihi ile sonrasında açılacak hesaplar için geçerli olacaktır" denildi.

Bu hesaplarda, esas alınacak vade balı ve vade sonu kuru olarak TCMB’nin saat 11:00’da açıkladığı Dolar/TL ve Euro/TL ile Sterlin/TL döviz alış kurlarının kullanılacağı vurgulandı. Açıklamada uygulamaya ilişkin şu ifadelere yer verildi: "Vade sonunda kur farkı desteğinin tamamı hesap sahibine aynı gün ödenecektir. Vade sonunda kur farkından kaynaklı bankalara ödeme yapılması gerekmesi halinde, bankalar tarafından ödenecek tutara ilişkin talepler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na iletilecektir. Hazine tarafından ödenecek kısım Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından bankalara aynı gün aktarılacaktır."

Hesap vadeden önce kapatılırsa ne olacak?

Peki söz konusu hesap, belirlenen vadeden önce kapatılırsa ne olacak? Bakanlık, hesabın kapatıldığı tarihte saat 11:00’da TCMB tarafından ilan edilen kurun vade başında esas alınan kurdan yüksek olması durumunda Hazine’nin kur farkına ilişkin ödeme yapmayacağını kaydetti. Hesabın kapatıldığı tarihte saat 11:00’da söz konusu kurun vade başında esas alınan kurdan düşük olması durumPutin: Faizler artırılmazsa Türkiye'ye dönerizunda ise, “hesabın vadeden önce kapatıldığı tarihte saat 11:00’da TCMB tarafından ilan edilen döviz alış kurundan hesap bakiyesinin güncelleneceği’’ belirtildi.

Bakanlığın açıklamasına göre, aradaki fark ise banka tarafından Hazineye aktarılmak üzere TCMB’nin ilgili TL hesabına aktarılacak.

DW/SÖ,HT

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