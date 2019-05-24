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Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Reuters'a tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 20:29 | Son Güncelleme

HAZİNE ve Maliye Bakanlığı'nca merkezi Londra'da bulunan haber ajansı Reuters'a, 'İVME Finansman Paketi' ile ilgili haberi nedeniyle tepki gösterildi.

ANKARA, (DHA) - HAZİNE ve Maliye Bakanlığı'nca merkezi Londra'da bulunan haber ajansı Reuters'a, 'İVME Finansman Paketi' ile ilgili haberi nedeniyle tepki gösterildi. Bakanlığın açıklamasında, "Her fırsatta Türkiye ekonomisinin imajını zedeleme ve güveni sarsma gibi amaçlarla kasıtlı bir ajanda yürüten ilgili haber ajansının tutumu, tarafsız yayıncılık ilkeleriyle örtüşmemektedir. Türkiye'nin ekonomisini doğrudan hedef alan bu anlayışa karşı gerekli tüm hukuki haklar saklı tutulacaktır" denildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Bakan Berat Albayrak'ın İstanbul'da açıkladığı 'İVME Finansman Paketi' ile ilgili Reuters tarafından yayımlanan 'Turkey to boost importers with another $4.9 billion package: Albayrak' başlıklı habere tepki gösterildi. Yazılı açıklamada, Reuters'ın haberinin, 'İVME Finansman Paketi'ni karalama amacı taşıdığı kaydedilerek, şöyle denildi:

"Söz konusu haber, Türkiye'nin ihracat potansiyeline ve yerli üretime çok önemli destek sağlayacak olan paketin ithalatı artıracağı yönünde olumsuz kanaat oluşturmaya çalışmaktadır. İlgili haber ajansı, bir süredir Türkiye ekonomisini doğrudan hedef alan haberlerle aleyhte algı oluşturma çabası içerisinde bulunmaktadır. Her fırsatta Türkiye ekonomisinin imajını zedeleme ve güveni sarsma gibi amaçlarla kasıtlı bir ajanda yürüten ilgili haber ajansının tutumu, tarafsız yayıncılık ilkeleriyle örtüşmemektedir. Türkiye'nin ekonomisini doğrudan hedef alan bu anlayışa karşı gerekli tüm hukuki haklar saklı tutulacaktır."

Bakanlık açıklaması, Türkçe ve İngilizce olarak 2 dilde yayımlandı.

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