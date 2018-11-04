Hazinenin yerini gösteren 66 yaşındaki adam: Definemi çıkarayım ve ben de bu fakirlikten kurtulayım

Ardahan merkeze bağlı Çalabaş köyünde yaşayan 66 yaşındaki Mikail Gökçe, kendisine ait arazide hazine olduğunu ancak Kültür Bakanlığının kazı için izin vermediğini iddia etti. Mikail Gökçe, hazinenin üzerinde yaşadığını fakat bir kuru ekmeğe muhtaç olduğunu ifade ederek, "Ben fakir bir insanım, hazinenin üzerinde geziyorum, yatıyorum ama ekmeğe muhtacım. Devletime sığındım. Bir an önce kazı izni verilsin, definemi çıkarayım ve ben de bu fakirlikten kurtulayım" dedi.

Definenin kendi arazisinde olduğunu iddia eden Gökçe, “Köyümüzün yolu yapılıyordu, yolu yapanlardan rica ettim. Bana evimden harman yoluna bir yol yapmalarını istedim. Dozerin kepçeyi vurduğu yerde derin bir çukur oluştu. Çukurun içinde ise uzun bir tünel ortaya çıktı. Biz bu tünelin içine girdik, sadece içinde kırık testi parçaları vardı. Ben de burada kazı yapabilmek için Kültür Bakanlığına bir yazı yazdım. Benim maddi durumum çok kötü, ben burada resmi bir kazı yapmak istiyorum ancak Kültür Bakanlığından burada kazı yapamayacağıma dair hep olumsuz cevap geliyor'' dedi.