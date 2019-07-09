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Hazineye ait sanayi parselleri küçük sanayi kooperatiflerine satılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2019 12:09 | Son Güncelleme

On Birinci Kalkınma Planı'na göre, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Hazineye ait sanayi parsellerinin, küçük sanayi kooperatiflerine satışı yapılacak - Kentsel dönüşüm çalışmalarının, yerli ve yenilikçi malzemelerin üretilmesini destekleyecek şekilde gerçekleştirilmesi sağlanacak - 81 ilde tarihi kent merkezleri, kent kimliği ön plana çıkarılacak şekilde dönüştürülecek

AYŞE ŞENSOY BOZTEPE - Kentsel dönüşüm uygulamalarına kaynak sağlanmasına yönelik olarak Hazineye ait sanayi parselleri küçük sanayi kooperatiflerine satılacak.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kalkınma planı olan ve 2019-2023 dönemini kapsayan On Birinci Kalkınma Planı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından TBMM'ye sunuldu.

Programda, çevre ve şehircilik alanlarına ilişkin konulara da yer verildi.

Buna göre, afet tehlikesi ve riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve araziler, fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşamayı esas alacak şekilde dönüştürülecek.

Yüksek öncelikli alanların, çok ölçütlü değerlendirme sistemiyle önceliklendirilerek ivedilikle dönüşümü sağlanacak.

Kentsel dönüşüm projelerinde dönüşüm alanlarının altyapılarının oluşturulması, idari ve çevresel düzenlemeler ve kira yardımları ile hak sahiplerinin mali ihtiyaçlarının karşılanması için finansman modeli geliştirilecek.

- Yerli ve yenilikçi malzeme üretilmesi desteklenecek

Kentsel dönüşüm uygulamalarına kaynak sağlanmasına yönelik olarak Hazineye ait sanayi parselleri küçük sanayi kooperatiflerine satılacak.

Kentsel dönüşüm çalışmalarının, yerli ve yenilikçi malzemelerin üretilmesini destekleyecek şekilde yapılması sağlanacak. Yerli ve yenilikçi üretimi destekleyecek şekilde uygulanmaya yönelik usul ve esaslar belirlenerek, mevzuat bu yönde geliştirilecek.

Çalışmalar, yatay mimari anlayışıyla, yaşam kalitesini yükseltme ve kentlilik bilincini geliştirme amacı çerçevesinde tarihi merkezlerin yenilenmesini içerecek şekilde yürütülecek.

Tarihi kent merkezi alanlarının yenilenmesinin yaygınlaştırılması, bu kapsamda yerel yönetimlerle paylaşımlı finansman modeli oluşturulması sağlanacak. 81 ilde tarihi kent merkezleri, kent kimliğini ön plana çıkaracak şekilde dönüştürülerek yatay mimari ve insan odaklılık anlayışıyla tasarımlar gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda, Tarihi Kent Merkezi Projesi'nde yer alan il sayısının 9'dan 2023 yılında 81'e çıkarılması hedefleniyor. Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi hazırlanan il sayısının da 2'den 81'e çıkarılması amaçlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kentsel Dönüşüm On Birinci Kalkınma Planı

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