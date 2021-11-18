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Hazine’ye "işlem limiti belirleme" yetkisi

18.11.2021 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası’nın faiz kararı beklenirken Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ'de yaptığı değişiklikle Hazine "işlem limitlerini belirlemeye" yetkili oldu.

Türk Lirasında yaşanan tarihi değer kaybı sürerken Merkez Bankası'nın faiz kararının beklendiği gün Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Resmi Gazete'de Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ'de yapılan değişiklik yayımlandı. Tebliğdeki değişiklik ile Hazine "işlem limitlerini belirleme" yetkisine sahip oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından düzenlemeye dair yapılan açıklamada “Döviz alım satımı piyasada alıcılar ve satıcılar arasında serbestçe gerçekleşmektedir. Düzenlemenin serbest piyasaya müdahalesi kesinlikle söz konusu değildir” denildi.

Değişikliğin Türk Lirası'nın 10,63 seviyesi gördüğü bir dönemde ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı öncesinde gelmesi dikkat çekti.

Düşük faiz ısrarı

Piyasalarda TCMB'nin 18 Kasım'daki Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizinde indirime gideceği beklentisiyle Türk Lirasındaki değer kaybı son günlerde hızlanmıştı. Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ben bu görevde olduğum sürece faizle mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim" açıklamasından sonra ise Merkez Bankası'nın faiz indirimi yapmasına dair beklentiler daha da güçlenmiş, değer kaybı hızlanmıştı.

TCMB, Türkiye enflasyonun yüzde 20 seviyelerine yaklaştığı bir dönemden geçerken son iki ayda 300 baz puan faiz indirimi yaptı.

Tebliğ'de yapılan değişiklikler

Resmi Gazete'de tebliğin 30'uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "zorunlu halleri değerlendirmeye" ibaresinden sonra gelmek üzere "işlem limitlerini belirlemeye" ibaresi eklendiği belirtildi.

Bu madde Hazine Müsteşarlığı'nın tebliğin tatbik edilmesi için gerekli göreceği her türlü tedbiri almaya yetkili olduğu belirliyor. Müsteşarlığın "mücbir sebep hallerini, veya zorunlu halleri değerlendirmeye, tereddütlü hususları gidermeye ve Tebliğde öngörülen haller dışında kalan özel durumları inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir" ifadeleri yer alan tebliğe eklenen "işlem limitlerini belirlemeye" ibaresi ile Hazine'nin döviz işlemlerinde limit belirleyebileceği belirtiliyor.

Tebliğde ayrıca döviz alım satımında kimlik tespitine ilişkin tüm işlemler yerine sadece 100 dolar ve üzeri döviz işlemlerinde kimlik tespiti isteneceğine dair bir değişiklik yapıldı.

Hazine açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından düzenlemeye dair yapılan yapılan açıklamada “Bugün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Düzenlemeye yönelik bazı yorumların yapıldığı görülmüştür. Düzenleme ile döviz bürolarında alım satım işlemlerinde kimlik ibrazı limiti 100 doların üstü ve karşılığı Türk Lirası olarak yeniden belirlenmiştir” denilerek şöyle devam edildi “Söz konusu değişiklikte “işlem limitlerini belirlemeye” ifadesi ise sadece kimlik ibrazına yönelik olup, bu ifade 100 dolar limitini artırma veya azaltmaya yönelik bir yetkilendirmeyi ifade etmektedir. Döviz alım satımı piyasada alıcılar ve satıcılar arasında serbestçe gerçekleşmektedir. Düzenlemenin serbest piyasaya müdahalesi kesinlikle söz konusu değildir.”

Ayrıca Tebliğ'in 18'inci maddesinin 7'nci fıkrasında yer alan "mevcut ortaklar dışında kişilere" ibaresi yürürlükten kaldırıldı.

DW / SSB,AA, AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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