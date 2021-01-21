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  4. Hazır döner işletmesinde rezalet! Görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti

Hazır döner işletmesinde rezalet! Görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti

21.01.2021 14:08 | Son Güncelleme:
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Hazır döner işletmesinde rezalet! Görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti

Hazır döner paketleyen iki çalışanın maske kullanmadan etlerle oynayarak çektiği video, sosyal medya hesapları üzerinden büyük tepki çekti.

Sosyal medyada dolaşıma giren bir video, görenleri şaşkına çevirdi. TikTok uygulamasına video çekip yükleyen hazır döner işletmesi çalışanı 2 kişinin, müziğe eşlik ederken, maskesiz bir şekilde paketleme yaptığı görüldü.

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Görüntüyü sosyal medya hesabından paylaşan bir kullanıcı, "Bir hazır döner işletmesinde çekilmiş bu videoda dönerlerin paketlere dolum yapıldığı süreçte yaşananlar görünüyor. Rezillik, iğrençlik. En ağır ceza verilmediği sürece bu TikTok rezaletleri bitmez. Bu adamlara ayrı ağır bir ceza, işletmeye de ayrı ağır bir ceza vereceksiniz ki işletme sahibi her türlü işletmesini böyle başıboş adamlara bırakmaya korkacak" ifadelerini kullandı.

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TEPKİ TOPLADI

Çok sayıda kullanıcı, paylaşımın altına tepkisini dile getirdi. Bir kullanıcı, "Önlük diye üstüne geçirdiği çöp poşeti, o iğrenç ağzına sürdüğü gıda... Neresinden tutsanız rezillik, gerçekten midem bulandı" ifadelerini kullandı.

DHA

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