Hazır makarna kendi kendine patladı

Çin'de güvenlik kamerasına yansıyan ilginç görüntü sosyal medyada paylaşıldı. Bir dükkanda hazır makarnayı kutusunda bekleten adam, yanındaki kutunun patlaması sonucu hayrete düştü.

Görüntülerde sıcak suyla kendi kutusunda hazırlanan hızlı makarna ürünü, durduk yere bir anda patlıyor. Ne olduğuna anlam vermeye çalışan adam ise patlamanın etkisiyle havaya uçan ve tezgahta dağılan makarnaya şaşkın gözlerle bakıyor. İşte kameralara yansıyan ilginç anlar!

