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Hazır makarna kendi kendine patladı

İLGİNÇ HABERLER  | 14.09.2018 11:31 | Son Güncelleme

Çin'de hazırlanması için bekletilen hazır makarna bir anda patladı. Yaşanan patlama sonrası şaşkına dönen adam bu duruma anlam veremedi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Çin'de güvenlik kamerasına yansıyan ilginç görüntü sosyal medyada paylaşıldı. Bir dükkanda hazır makarnayı kutusunda bekleten adam, yanındaki kutunun patlaması sonucu hayrete düştü.

Görüntülerde sıcak suyla kendi kutusunda hazırlanan hızlı makarna ürünü, durduk yere bir anda patlıyor. Ne olduğuna anlam vermeye çalışan adam ise patlamanın etkisiyle havaya uçan ve tezgahta dağılan makarnaya şaşkın gözlerle bakıyor. İşte kameralara yansıyan ilginç anlar!

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Anahtar Kelimeler:
çin hazır makarna patlama güvenlik kamerası

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