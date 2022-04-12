HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Hazır yoğurtlardaki tehlike! Hemen hayatınızdan çıkarın

Hazır yoğurtlardaki tehlike! Hemen hayatınızdan çıkarın

12.04.2022 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yoğurt en faydalı ve ülkemizde en sık tüketilen besinlerin başında geliyor. Uzmanlar, hazır yoğurdun kullanılmaması gerektiğine dair uyarılarda bulunuyor. Marketlerde satılan paket ürünler yerine evde yoğurt yapmanın daha sağlıklı olduğunu belirtiyorlar. Uzmanlar, son yıllarda artan kanser vakalarının endüstriyel yoğurtlardan kaynaklandığını söylüyor. Peki, Hazır yoğurtlar neden önerilmiyor? Tehlikesi ne olabilir? Neden ev yoğurdu tüketilmeli?

Hazır yoğurtlardaki tehlike! Hemen hayatınızdan çıkarın

Haber7'de yer alan habere göre; Hazır yoğurtlarla ilgili önemli bir uyarı var. Dr. Yavuz Dizdar, endüstriyel yoğurdun yoğurt olmadığını ve son dönemde artan kanser vakalarında bunun etkisinin ilk sırada olduğunu söyledi.

GÜVENİLİR MARKALARI TERCİH EDİN

Merdiven altı üretilen yoğurtlar yerine en azından hazır yoğurtları tercih edecekseniz güvenilir markaları tercih edin.

iStock-1213327423

Güvenilir markalardan yoğurt almaya çalışın.

Sağlığınızla oynayan merdiven altı üreticilerden uzak durunuz. Bakanlık onaylı yoğurtlardan ve bilinen markalardan satın alınız.

EV YOĞURDU DAHA FAYDALIDIR

Aslına bakarsanız ev yoğurdunu tercih etmeniz daha sağlıklı olacaktır. Ev yoğurdunu kendiniz mayaladığınız için daha güvenli oluyor.

iStock-1027715280

EV YOĞURDUNUN FAYDALARI NELERDİR?

Ev yoğurdunun başlıca faydalarını paylaşacak olursak sırasıyla şunlardır:

  • Bağırsak sağlığını koruyor ve bağırsakları temizliyor
  • Yağ yakımına destek olan ev yoğurdu aynı zamanda da ödem atıyor
  • Bağışıklık sistemini güçlendiren yoğurt hastalıklara karşı koruma sağlıyor
  • Diş ve kemik sağlığını da destekleyen ev yoğurdu aynı zamanda büyümeyi destekliyor.
  • Kötü kolesterolü düzenliyor ve tansiyona iyi geliyor.
  • Egzama başta olmak üzere birçok cilt ve deri hastalıklarına karşı koruyor.

  • Kas gelişimini desteklediği için sporcuların mutlaka tüketmesi öneriliyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Her evde var! Siz bu hataya düşmeyinHer evde var! Siz bu hataya düşmeyin
Genç kadın çıplak halde ölü bulunduGenç kadın çıplak halde ölü bulundu
İmamoğlu sert yanıt vermişti! Bakan Karaismailoğlu'ndan tazminat davasıİmamoğlu sert yanıt vermişti! Bakan Karaismailoğlu'ndan tazminat davası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Zekeriya Beyaz hayatını kaybetti!

Zekeriya Beyaz hayatını kaybetti!

'Kocam ilişkiden sonra...' sorusu şaşkına çevirdi! Bakın ne cevap verdi...

'Kocam ilişkiden sonra...' sorusu şaşkına çevirdi! Bakın ne cevap verdi...

Milyonların beklediği müjde gelecek mi? Erdoğan açıklayacak

Milyonların beklediği müjde gelecek mi? Erdoğan açıklayacak

Putin dünyayı tehdit etti! 'Asla durmayacağız!'

Putin dünyayı tehdit etti! 'Asla durmayacağız!'

Suriyeli şahsın yaptıkları herkesi isyan ettirdi!

Suriyeli şahsın yaptıkları herkesi isyan ettirdi!

Dikkat çeken 10 yıl detayı: Kemik, diş, tırnak, saç örnekleri...

Dikkat çeken 10 yıl detayı: Kemik, diş, tırnak, saç örnekleri...

İlginizi Çekebilir

Vazgeçmişti… Son düşüğünün ardından 49 yaşında anne oldu!

Vazgeçmişti… Son düşüğünün ardından 49 yaşında anne oldu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.