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Haziran ayında 166 terörist etkisiz hale getirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 02.07.2019 12:20 | Son Güncelleme

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Haziran ayında gerçekleştirilen iç güvenlik operasyonlarında 166 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.İçişleri Bakanlığının aylık değerlendirme toplantısında, terör ile mücadele faaliyetleri ele alındı.

Haziran ayında 166 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Haziran ayında gerçekleştirilen iç güvenlik operasyonlarında 166 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığının aylık değerlendirme toplantısında, terör ile mücadele faaliyetleri ele alındı. Toplantıda, İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Haziran ayında kırsal alanda 3’ü büyük, 61’i orta çaplı olmak üzere toplam 12 bin 70 kırsal operasyon, şehirlerde bin 212 operasyon yapıldığı belirtildi. İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, operasyonlarda aralarında terör arananlar listesinde kırmızı kategoride aranan 1, turuncu kategoride aranan 2, gri kategoride aranan 9 teröristin de bulunduğu 63’ü ölü, 74’ü sağ, 29’u teslim olmak üzere 166 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi. Ayrıca terör örgütlerine yardım ve yataklık yaptığı, örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 2 bin 249 şüphelinin gözaltına alındığı, 381 kişinin de tutuklandığı bildirildi.

Haziran ayında 166 terörist etkisiz hale getirildi

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