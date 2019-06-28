HABER

Haziran ayında 3000 rakımda metrelerce kar

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 09:40 | Son Güncelleme

Türkiye’nin büyük bir bölümünü sıcak hava etkisi altına alırken, Trabzon’un 3000 rakımlı yaylalarında metrelerce kar yığınları bölgeye giden yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor.Sıcak hava yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına alırken, Trabzon’un Çaykara ilçesi Haldizen Vadisi’nde 3000 rakımlı yaylalarda yer yer 6 ile 8 metre kar kütleleri yerli ve yabacı turistlerin ilgi odağı oluyor.

Türkiye’nin büyük bir bölümünü sıcak hava etkisi altına alırken, Trabzon’un 3000 rakımlı yaylalarında metrelerce kar yığınları bölgeye giden yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor.
Sıcak hava yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına alırken, Trabzon’un Çaykara ilçesi Haldizen Vadisi’nde 3000 rakımlı yaylalarda yer yer 6 ile 8 metre kar kütleleri yerli ve yabacı turistlerin ilgi odağı oluyor. Sıcak havadan bunalan turistler, 2400 rakımlı Yedi Göller bölgesi ile 3000 rakımlı yaylalarda Haziran’da kar kütleleri ile karşılaşıyorlar. Bazı Arap turistler, kar kütlelerine Arapça yazı yazıp fotoğraf çekerek o anı ölümsüzleştirirken, bazı Arap turistler ise kar üzerinde kayıp, kartopu oynamayı tercih ediyor.

Haziran ayında 3000 rakımda metrelerce kar

Haziran ayında 3000 rakımda metrelerce kar

Haziran ayında 3000 rakımda metrelerce kar

Haziran ayında 3000 rakımda metrelerce kar

Haziran ayında 3000 rakımda metrelerce kar

Haziran ayında 3000 rakımda metrelerce kar

Haziran ayında 3000 rakımda metrelerce kar

Haziran ayında 3000 rakımda metrelerce kar

Haziran ayında 3000 rakımda metrelerce kar

Haziran ayında 3000 rakımda metrelerce kar

Haziran ayında 3000 rakımda metrelerce kar

Haziran ayında 3000 rakımda metrelerce kar

Haziran ayında 3000 rakımda metrelerce kar

Haziran ayında 3000 rakımda metrelerce kar

Haziran ayında 3000 rakımda metrelerce kar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MSB: İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza saldıran rejim mevzileri ateş altına alındı

MSB: İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza saldıran rejim mevzileri ateş altına alındı

G20 Liderler Zirvesi başladı!

G20 Liderler Zirvesi başladı!

Dev şirket 12 bin kişiyi işten çıkaracak

Dev şirket 12 bin kişiyi işten çıkaracak

F.Bahçe'nin eski yıldızından sürpriz transfer!

F.Bahçe'nin eski yıldızından sürpriz transfer!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'tan G-20'de dikkat çeken kare

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'tan G-20'de dikkat çeken kare

İYİ Parti TRT hakkında suç duyurusunda bulunacak

İYİ Parti TRT hakkında suç duyurusunda bulunacak

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ay, Koç burcuna giriş yaptı!

Ay, Koç burcuna giriş yaptı!

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 üniversitede...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 üniversitede...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Kandil'e hava harekatı

Kandil'e hava harekatı!

Dizi oyuncularına uyuşturucu gözaltısı!

Dizi oyuncularına uyuşturucu gözaltısı!

Çalıların arasına gizlemişler! Hepsi ele geçirildi

Çalıların arasına gizlemişler! Hepsi ele geçirildi

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama: Müdahale edeceğiz

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Süper Loto sonuçları 27 Haziran: 2. Devir ile büyük ikramiye 4 milyon TL’yi geçti!

Süper Loto'da büyük ikramiye yükseldi

Günlük burç yorumları 28 Haziran Cuma - Ay ve Uranüs temasında sürpriz gelişmeler!

Ay ve Uranüs temasında sürprisz gelişmeler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.