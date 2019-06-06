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Haziran ayında, kara gömüp yediler

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2019 10:22 | Son Güncelleme

Tokat’ın Başçiftlik ilçesinde yöre sakinleri Haziran ayında kara gömdükleri karpuzu, çıkartıp yediler.Başçiftlik ilçesinde 1800 rakımlı Karatepe mevkinde Haziran ayında dağın bir bölümünde kalan kar kütlesine bayram tatiline gelen vatandaşlar için karpuz gömüldü.

Tokat’ın Başçiftlik ilçesinde yöre sakinleri Haziran ayında kara gömdükleri karpuzu, çıkartıp yediler.
Başçiftlik ilçesinde 1800 rakımlı Karatepe mevkinde Haziran ayında dağın bir bölümünde kalan kar kütlesine bayram tatiline gelen vatandaşlar için karpuz gömüldü. Kar içerisine birkaç gün önce gömülen karpuz yöre sakinleri tarafından kürek yardımı ile çıkartılarak tüketildi. Yaz ayında kar kütlesi üzerine karpuz keserek yiyen vatandaşlar farklı bir etkinliğe imza attı. İstanbul’dan memleketi Tokat’ın Başçiftlik ilçesinde gelen 15’liler Dernek Başkanı Saffet Gümüş, Haziran ayında ilçede halen kar olduğunu ifade ederek, “İstanbul’da Adana’da Türkiye’nin dört bir yanında insanlar sıcaktan yanarken biz burada biz burada üşüyoruz. Birkaç gün önce kar içine gömülen karpuzu çıkarttık afiyetle yedik. Herkesi kar üstünde karpuz yemeye davet ediyoruz” dedi.

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