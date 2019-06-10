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Haziran ayında kayak keyfi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 11:22 | Son Güncelleme

MUŞ'ta kayaklı koşu ve alp disiplini slalom sporcuları, yılın 8 ayı karın erimediği 2 bin 700 rakımlı Kurtik Dağı Çavuştepe bölgesinde antrenman yapıyor.

Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)- MUŞ'ta kayaklı koşu ve alp disiplini slalom sporcuları, yılın 8 ayı karın erimediği 2 bin 700 rakımlı Kurtik Dağı Çavuştepe bölgesinde antrenman yapıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün kayaklı koşu ile alp disiplini slalom sporcuları, Haziran ayında kayak yapmak için Kurtik Dağı Çavuştepe Mevkii'ne çıktı. Sporcular, hava sıcaklığının 35 dereceyi bulduğu şehir merkezine 13 kilometre mesafedeki Çavuştepe'de antrenman yapıyor. Yer yer kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu bölgede şort ve tşörtler ile antrenman yapan sporcular, renkli görüntüler de oluşturuyor. Antrenman yapan sporcuları izleyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, Muş’ta kayak sporunun 6-7 ay yapılabildiğine dikkat çekerek, "Haziran ayındayız ama buralarda halen kar var. Her yaştan sporcumuz, kayak yapabiliyor. Ovada ise 35 derece sıcaklık var. Yine bölge olarak yüksekte bir yer olduğu için doğa sporlarına da müsait bir alan" diye konuştu. Muş’tan birçok milli sporcunun çıktığını söyleyen Gençlik ve Spor ile Milli Takım Antrenörü Veysel Oğlağo da "Haziran ayında sporcularımızı buraya getirmemizdeki amaç hem kayak sporundan korkmamaları hem de internet kafe ve sokaklardan uzak tutmak. Çocuklarımızı olabildiğince spora yönlendirmeye çalışıyoruz. Niyetimiz milli sporcu yetiştirmek. Bu memleket her türlü milli sporcuyu çıkardı. Olimpiyat sporcuları çıkardı" dedi. Sporculardan Evin Köse ise yaz mevsiminde kayak yapmanın başka bir duygu olduğunu bildirdi.

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