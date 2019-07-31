Haziran Ayında Yalnız İthalat Değil İhracat da Azaldı

Haziran ayında Türkiye’nin dış ticareti önemli ölçüde geriledi.
Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturduğu geçici dış ticaret verilerini açıklayan Türkiye İstatistik Kurumu, 2019 yılının altıncı ayında 2018 yılının aynı ayına göre ihracatın yüzde 14,3 azalarak 11 milyar 82 milyon dolara, ithalatın ise yüzde 22,7 kayba uğrayarak 14 milyar 259 milyon dolara gerilediğini açıkladı.
2018 Haziran ayında toplam dış ticaret, 31 milyar 373 milyon dolar iken bu yıl aynı ayda 25 milyar 241 milyon dolara geriledi.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise 2019 Haziran ayında bir önceki aya göre ihracat %15,5, ithalat %0,2 azaldı.
Dış ticaret düşerken ihracatın ithalatı karşılama oranı artıyor
Dış ticaretin ilk altı aylık performansı da bir önceki yılın gerisinde.
Yılın ilk yarısında ise 83 milyar 716 milyon dolara ulaşan ihracat, 2018 yılının ilk yarısına göre yüzde 1,9 artış gösterirken aynı dönemde ithalat yüzde 19,8 düştü.
İthalattaki düşüş ve ihracattaki kısmi artış Ocak-Haziran ayları arasında ihracatın-ithalatı karşılama oranına yansıdı. Buna göre geçtiğimiz yılın ilk altı ayında %66,8 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı bu yılın aynı döneminde yüzde 84,9’a yükseldi.
Böylelikle dış ticaret açığı da 14 milyar 849 milyon dolara düşerek bir önceki yıla göre yüzde 63,6 azalmış oldu.
İhracatta Almanya, ithalatta ise Rusya liderliklerini korudu
Yılın ilk altı ayına bakıldığında pazar paylarında kısmı değişimler görülse de Türkiye’nin dış ticaret partnerleri büyük ölçüde aynı.
Türkiye’nin ihracat yaptığı ülkeler sıralamasında ilk üç sırada Avrupa Birliği’nin üç ülkesi 7,693 milyar dolar ile Almanya, 4,990 milyar dolar ile Birleşik Krallık ve 4,667 milyar dolar ile İtalya var. İlk ondan Belçika çıkarken onun yerine Romanya girmiş.
Türkiye’nin ithalat yaptığı ülkeler sıralamasının ilk üç değişmemiş. Birinci sırada Türkiye’nin en büyük enerji tedarikçisi Rusya Federasyonu 10,542 milyar dolar ile ilk sırayı korurken onu geçtiğimiz yıla göre yaklaşık 2,8 milyar dolar pazar kaybına uğramasına rağmen 8,594 milyar dolar ile Çin Halk Cumhuriyeti ve 8,427 milyar dolar ile Almanya takip ediyor.
İlk ondan İspanya çıkarken Birleşik Arap Emirlikleri girmiş.
Türkiye, Rusya ve Çin’le ticaretinde ciddi açık veriyor
Geçtiğimiz yılın tamamında Türkiye’nin en büyük dördüncü ithalatçısı olan İran ise ABD’nin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle bu yıl ilk 20’de bile kendisine yer bulamamış.
Dış ticaret dengesine bakıldığında Türkiye’nin en büyük sıkıntı yaşadığı ülkeler olarak yine Rusya ve Çin gözüküyor. Rusya, Türkiye ile ticaretinde yılın ilk altı ayında 8,8 milyar dolar ticaret fazlası verirken, Çin’in aynı dönemdeki ticaret fazlası 7,346 milyar dolar oldu.
Türkiye İngiltere ticaretinde avantajlı konumunu geliştirdi
Türkiye ABD ile dış ticaretinde geçen yıla göre daha dengeli bir gelişim gösterdi. Türkiye’nin ihracatında altıncı sırada, ithalatında dördüncü sırada yer alan ABD ile dış ticaret açığı hala devam etse de bu açık 2 milyar 429 milyon dolardan 1 milyar 397 milyon dolara düştü.
Türkiye’nin İngiltere ile yaptığı dış ticarette ile denge ciddi şekilde Türkiye lehine gelişmiş gözüküyor. 2018’in ilk altı ayında bu ülke ile ticaretinde 374 milyon dolar fazla veren Türkiye, bu yılın aynı döneminde bu fazlayı 2,423 milyar dolara yükseltmiş.
Yüksek teknoloji ürünlerin payı Haziran ayında artmış
Yüksek teknolojili ürünler Haziran ayında ihracattaki payını bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,2’den yüzde 3,5’e çıkarmış olsa da yılın ilk altı ayında geçen yılki yüzde 3,5’i aşamamış.
Orta yüksek teknoloji ürünlerin ihracattaki payı yüzde 37,3’ten yüzde 36,1’e gerilerken orta düşük teknoloji ürünlerin payı yüzde 26,2’den yüzde 27,6’ya çıkmış.
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