Haziran Ayında Yalnız İthalat Değil İhracat da Azaldı

Haziran ayında Türkiye’nin dış ticareti önemli ölçüde geriledi. Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturduğu geçici dış ticaret verilerini açıklayan Türkiye İstatistik Kurumu, 2019 yılının altıncı ayında 2018 yılının aynı ayına göre ihracatın yüzde 14,3 azalarak 11 milyar 82 milyon dolara, ithalatın ise yüzde 22,7 kayba uğrayarak 14 milyar 259 milyon dolara gerilediğini açıkladı. 2018 Haziran ayında toplam dış ticaret, 31 milyar 373 milyon dolar iken bu yıl aynı ayda 25 milyar 241 milyon dolara geriledi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise 2019 Haziran ayında bir önceki aya göre ihracat %15,5, ithalat %0,2 azaldı. Dış ticaret düşerken ihracatın ithalatı karşılama oranı artıyor Dış ticaretin ilk altı aylık performansı da bir önceki yılın gerisinde. Yılın ilk yarısında ise 83 milyar 716 milyon dolara ulaşan ihracat, 2018 yılının ilk yarısına göre yüzde 1,9 artış gösterirken aynı dönemde ithalat yüzde 19,8 düştü. İthalattaki düşüş ve ihracattaki kısmi artış Ocak-Haziran ayları arasında ihracatın-ithalatı karşılama oranına yansıdı. Buna göre geçtiğimiz yılın ilk altı ayında %66,8 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı bu yılın aynı döneminde yüzde 84,9’a yükseldi.

Böylelikle dış ticaret açığı da 14 milyar 849 milyon dolara düşerek bir önceki yıla göre yüzde 63,6 azalmış oldu. İhracatta Almanya, ithalatta ise Rusya liderliklerini korudu Yılın ilk altı ayına bakıldığında pazar paylarında kısmı değişimler görülse de Türkiye’nin dış ticaret partnerleri büyük ölçüde aynı. Türkiye’nin ihracat yaptığı ülkeler sıralamasında ilk üç sırada Avrupa Birliği’nin üç ülkesi 7,693 milyar dolar ile Almanya, 4,990 milyar dolar ile Birleşik Krallık ve 4,667 milyar dolar ile İtalya var. İlk ondan Belçika çıkarken onun yerine Romanya girmiş. Türkiye’nin ithalat yaptığı ülkeler sıralamasının ilk üç değişmemiş. Birinci sırada Türkiye’nin en büyük enerji tedarikçisi Rusya Federasyonu 10,542 milyar dolar ile ilk sırayı korurken onu geçtiğimiz yıla göre yaklaşık 2,8 milyar dolar pazar kaybına uğramasına rağmen 8,594 milyar dolar ile Çin Halk Cumhuriyeti ve 8,427 milyar dolar ile Almanya takip ediyor. İlk ondan İspanya çıkarken Birleşik Arap Emirlikleri girmiş. Türkiye, Rusya ve Çin’le ticaretinde ciddi açık veriyor