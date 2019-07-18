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Haziran ayının siyaset gündeminde en çok konuşulanlar belli oldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.07.2019 12:42 | Son Güncelleme

MEDYA Takip Merkezi (MTM) tarafından hazırlanan ‘siyasi ve toplumsal başlıkları’ raporuna göre haziran ayında en çok 23 Haziran seçimi, G-20 zirvesi ve liderler konuşuldu.

Haziran ayının siyaset gündeminde en çok konuşulanlar belli oldu

İSTANBUL, (DHA)- MEDYA Takip Merkezi (MTM) tarafından hazırlanan ‘siyasi ve toplumsal başlıkları’ raporuna göre haziran ayında en çok 23 Haziran seçimi, G-20 zirvesi ve liderler konuşuldu.

Açıklanan rapora göre, 23 Haziran’da tekrarlanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri 14 bin 240 habere konu olarak haziran ayının öne çıkan haberleri arasında yer aldı. Seçim dönemi birçok kanal tarafında yayınlanan Ak Parti (AKP) adayı Binali Yıldırım ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayı Ekrem İmamoğlu’nun bir araya geldiği ortaklaşa yayın ise 10 bin 238 haberle öne çıktı.

Adayların medya yansımaları ise şu şekilde oldu: Haziran ayı boyunca Ekrem İmamoğlu 161 bin 998, Binali Yıldırım ise 131 bin 306 habere konu oldu.

G-20 Zirvesi ise siyasi gündemin en çok konuşulanları arasında yer aldı. Japonya’nın Osaka kentinde iki gün süren zirvede dünyanın en büyük 20 ekonomisinin liderleri bir araya geldi. Zirveye 2 binden fazla gazeteci, 19 lider ve Avrupa Birliği'nden de delegelerin yer aldığı 30 bin kişi katıldı.

Rapora göre büyük zirve ise toplam 36 Bin 325 haber ile siyaset gündeminde en çok konuşulan konular arasında yer aldı.

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