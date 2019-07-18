Haziran ayının siyaset gündeminde seçimler ve liderler zirvesi vardı

Haziran ayında siyaset gündeminde seçimler ve G-20 zirvesi yer aldı.

Medya Takip Merkezi (MTM), Haziran ayında gündemde yer alan siyasi ve toplumsal başlıkları araştırdı. Rapora göre; siyaset gündeminin ana konusu seçimler ve G-20 zirvesi oldu.

Yüksek Seçim Kurulu’nun, 31 Mart’ta yapılan İstanbul Seçimlerinin tekrarlanması kararının ardından, yeni seçim tarihi 23 Haziran olarak belirlenmişti. İstanbul’un Büyükşehir Belediye Başkan adayları Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım, seçim öncesi ortak canlı yayında seçmenleriyle buluştu. Zaman zaman esprilerin zaman zamansa karşılıklı atışmaların olduğu yayın, Türkiye’yi ekrana kilitleyerek en çok konuşulan siyasi başlıklardan biri oldu. Uzun zamandır siyaset gündeminin başlığından düşmeyen seçimler ise 14 bin 240 habere konu olarak Haziran ayında da öne çıkan başlıklar arasındaydı.

İstanbul adayları canlı yayında buluştu

İstanbul büyükşehir belediye başkanının belli olacağı 23 Haziran seçimi öncesinde, AKP adayı Binali Yıldırım ile CHP adayı Ekrem İmamoğlu, İsmail Küçükkaya’nın moderatörlüğünde Lütfi Kırdar kongre merkezinde bir araya geldi. Birçok kanalın aynı anda ekranlara getirdiği ortak yayın; hem programı kimin sunacağı hem de adaylara sorulacak sorular konusunda yapılan spekülasyonlar nedeniyle günler öncesinden siyasetin gündemine oturmayı başardı. MTM’nin verilerine göre 10 bin 238 habere konu olan bu tarihi buluşma, Haziran ayının öne çıkan siyasi başlıkları arasındaydı.