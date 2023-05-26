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  4. Haziran için plan yapanları şaşırtan haber! Bünyamin Sürmeli 'Çok öyle olacak gibi görünmüyor' deyip açıkladı... İşte Meteoroloji'den son dakika 26-30 Mayıs hava durumu

Haziran için plan yapanları şaşırtan haber! Bünyamin Sürmeli 'Çok öyle olacak gibi görünmüyor' deyip açıkladı... İşte Meteoroloji'den son dakika 26-30 Mayıs hava durumu

26.05.2023 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haziran ayına günler kala vatandaşlar, tatil planları için hava durumundaki son gelişmeleri de dikkatle takip ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlük ve 5 günlük hava durumu raporunu paylaşırken Bünyamin Sürmeli'den haziran ayındaki sıcaklıklarla ilgili dikkat çeken açıklamalar geldi. Peki, haziranda hava nasıl olacak? Öte yandan Meteoroloji 26 Mayıs'ta 8 il için sarı kodlu uyarı yaptı. İşte Meteoroloji'nin son dakika 26-30 Mayıs hava durumu tahmini...

Haziran için plan yapanları şaşırtan haber! Bünyamin Sürmeli 'Çok öyle olacak gibi görünmüyor' deyip açıkladı... İşte Meteoroloji'den son dakika 26-30 Mayıs hava durumu

Bugün hava nasıl olacak? Hafta sonu hava durumu nasıl? Vatandaşlar hem önümüzdeki birkaç günün hava durumunu merakla takip ederken hem de haziran ayına kısa bir süre kala tatil planlarını daha sağlıklı yapmak için haziran ayındaki hava sıcaklıklarını araştırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu raporuna göre hava durumu tahminlerini paylaşırken Bünyamin Sürmeli'den de hazirandaki sıcaklıklara ilişkin çarpıcı ifadeler geldi. İşte son dakika hava durumu...

"ÇOK ÖYLE OLACAK GİBİ GÖRÜNMÜYOR"

Bünyamin Sürmeli hava durumu ile ilgili YouTube kanalında yaptığı yayında "Haziran ayının durumundan bahsediyoruz. Haziran ayı biraz mart, nisan ve mayısta olduğu gibi bizi ısınma yönünde biraz daha yüzü yaza, bahara dönük bir ay mı olacak? Çok öyle olacak gibi görünmüyor. NOAA bize ortalamanın altında sıcaklıklar olacak diyor. ECMWF bunun daha ötesinde altında ve daha geniş bir alanda altında olacak diyor. Dolayısıyla üstünde olacak diyen yok. Ya az altında, ya çok altında. Ya orta ve güney bölgeler altında ya tüm Türkiye altında. Dolayısıyla normallerin altındayız. Ne bakımından? Sıcaklık bakımından." dedi.

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METEOROLOJİ'DEN SON HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya, Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Bilecik ve Ordu çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Aksaray, Nevşehir, Yozgat, Erzurum, Kars, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Batı kesimlerde kuzeyli, iç ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ'DEN ÖNEMLİ UYARI

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Aksaray, Nevşehir, Yozgat, Erzurum, Kars, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, yerel su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anından kuvvetli rüzgâr, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

8 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Öte yandan Meteoroloji, Afyonkarahisar, Bolu, Çorum, Kastamonu, Ankara, Çankırı, Eskişehir ve Konya'nın aralarında bulunduğu 8 il için sarı kodlu uyarı yaptı.

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İL İL HAVA DURUMU

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 23°C
Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 23°C
Parçalı bulutlu

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra (Aydın ve Muğla kıyıları hariç) bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Göller Yöresi'nin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 23°C
Parçalı bulutlu

HATAY °C, 27°C
Parçalı bulutlu

KAHRAMANMARAŞ °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu

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İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin kuzeybatı kesimleri ile Aksaray, Nevşehir ve Yozgat çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANKIRI °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

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ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile Ordu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

IĞDIR °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin doğusunun yerel sağanak ve gök gürültü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 29°C
Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 32°C
Parçalı bulutlu

26 MAYIS HAVA DURUMU TAHMİNİ

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27 MAYIS HAVA DURUMU TAHMİNİ

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28 MAYIS HAVA DURUMU TAHMİNİ

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29 MAYIS HAVA DURUMU TAHMİNİ

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30 MAYIS HAVA DURUMU TAHMİNİ

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hava durumu meteoroloji Bünyamin Sürmeli haziran

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