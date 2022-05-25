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Hazirana sayılı günler kala kar sürprizi! "İlk defa karşılaşıyoruz"

25.05.2022 16:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yurttan mayıs ayında kar manzaraları gelmeye devam ediyor. Bu kez de Kars, Ağrı ve Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki yüksek kesimlere kar yağdı. Süphan Dağı eteklerinde bulunan Çanakyayla köyünde etkili olan kar yağışı nedeniyle etraf beyaza büründü. Haziran ayına sayılı günler kala yağan kar, bölge halkı tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

Hazirana sayılı günler kala kar sürprizi! "İlk defa karşılaşıyoruz"

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde 10 gündür etkili olan soğuk ve yağışlı hava yerini kara bıraktı. İlçede mayıs ayının son günlerinde yüksek kesimlere kar yağdı. Öte yandan Kars ve Ağrı'nın yüksek kesimleri de kar yağışıyla beyaza büründü.

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HAZİRANA SAYILI GÜNLER KALA KAR YAĞDI!

İlçeye 17 kilometre uzaklıktaki Süphan Dağı eteklerindeki 2 bin 230 rakımlı Çanakyayla köyünde, haziran ayına sayılı günler kala kar yağışı etkili oldu.

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"İLK DEFA KARŞILAŞIYORUZ"

Köyde yaşayan Hamit Akkuş, mayıs ayının son günlerinde ilk defa kar yağışı ile karşılaştıklarını belirterek, "Yaz ayını beklerken köyümüze kar yağdı. Haziran ayına yaklaştığımız bu günlerde bölgemizde etkili olan soğuk hava nedeniyle köyümüzde kar yağışı etkili oldu. Yaz ayını beklerken bu kadar yoğun kar yağışının olmasını şaşkınlıkla karşıladık" dedi.

AĞRI

Ağrı'da aralıklarla etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde kara dönüştü. Kenti çevreleyen sıra dağlar ile eteklerindeki köyler beyaza büründü.

Köylere mayısın son günlerinde yağan kar kışı aratmadı.

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KARS

Kars'ın yüksek kesimlerine de mayısın son haftasında kar yağdı.

Kentte yüksek rakımlı bölgelerden dün başlayan kar, aralıklarla etkisini sürdürdü.

Allahuekber Dağları ve yüksekteki yerleşim yerleri beyaza büründü. (DHA-AA)

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