Haziran'da 166 terörist etkisiz hale getirildi

Nursima ÖZONUR- Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, Haziran ayında 'Terörden Aranlar Listesi'nde, kırmızı kategoride 1, turuncu kategoride 2, gri kategoride 9'unun aralarında bulunduğu 166 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, Haziran ayı bakanlık faaliyetlerini içeren aylık bilgilendirme toplantısında konuştu. İsmail Çataklı, iç güvenlik operasyonları çerçevesinde kırsalda 12 bin 70 operasyon, şehirlerde ise 1200 operasyon yapıldığını belirtti. Çataklı bu operasyonlarda, 'Terörden Aranlar Listesi'nde, kırmızı kategoride bir, turuncu kategoride iki, gri kategoride 9'unun aralarında bulunduğu 166 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirterek, terör örgütlerine yardım yataklık yaptıkları değerlendirilen 2 bin 249 kişinin gözaltına alındığını bunlardan 381’inin tutuklandığını söyledi.

'UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 1094 KİŞİ TUTUKLANDI'

Çataklı, uyuşturucu ile mücadelede 11 bin 82 operasyon yapıldığını, gözaltına alınan 15 bin 338 kişiden 1094’ünün tutuklandığını kaydetti. Çataklı, bu operasyonlarda 1 ton 220 kilo eroin, 3 ton 263 kilo esrar ele geçirildiğini belirtti. Düzensiz göçle mücadele kapsamında 3 bin 262'si denizlerde olmak üzere 23 bin 195 düzensiz göçmenin yakalandığını belirten Çataklı, 622 organizatörün gözaltına alındığını söyledi. Çataklı, ülkesine dönen Suriyeli sayısının 334 bin 154 olduğunu bildirerek, Türkiye'de şu anda 3 milyon 622 bin 284 Suriyelinin yaşadığını belirtti.

'İSTANBUL’DA 50 BİN YASA DIŞI GÖÇMENE İŞLEM YAPACAĞIZ'

Çataklı, Türkiye'de bulunan Suriyelilerin karıştığı suç oranlarının sorulması üzerine şöyle konuştu: "Kimsenin ülkemizde suç işleme özgürlüğü yok. Suriyelilerin de diğer yabancılarında işlemiş olduğu suçlarla ilgili olarak işlemler gerçekleştiriliyor. Suç işleyen Suriyeliler'in Türkiye’de yasal kalış hakları sonlandırılıyor. Ülkelerine dönmeleri sağlanıyor. Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması en temel önceliğimiz. Doğal olarak Suriyeliler ve diğer yabancıların bu düzeni bozmasına müsaade edilemez. Yalan ve kurgu haberlerle halkımızın tahrik edilmesine müsaade etmeyeceğimiz açık. Bu haberlerin son günlerde sosyal medya üzerinde dolaşıma sokulduğu ve Suriyeliler ve vatandaşlarımız arasında planlı bir şekilde gerilim amaçladığı aşikar. Sosyal medya üzerinde ırkçılığı, kin ve düşmanlığı körükleyenlerle ilgili araştırma yapılıyor. 2019 yılının ilk 6 aylık döneminde vatandaşlarımızın şüpheli olarak karıştıkları olay sayısının nüfusa oranı 0.8, Suriyeliler'de bu oran 0.4. Bir Suriyeli bile suç işlese bütün Suriyelilere onu mal etmek doğru değil. Tabelalar konusu var. Kilis’te başladık çalışmalara. Oradaki tabelaların tümü Türkçeleştirildi. İstanbul’da da valimizin koordinasyonunda 3 ilçesinde Fatih, Bayrampaşa ve Zeytinburnu’nda çalışmalara başlanıldı. Tamamında Arapça tabelaların Türkçeye çevrilmesini sağlayacağız. İstanbul özelinde yılsonuna kadar 50 bin yasa dışı göçmene işlem yapmayı planlıyoruz. İstanbul’da bu sükûneti bir an önce sağlamak için ayrıcalıklı bir çalışma yapacağız."

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