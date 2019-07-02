HABER

Haziranda en fazla limonun fiyatı arttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 09:57 | Son Güncelleme

İTO verilerine göre, geçen ay İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan harcama kalemi yüzde 26,29 ile limon oldu - Söz konusu dönemde fiyatı en fazla azalan ürün ise yüzde 46,16 ile domates olarak belirlendi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Odası'nca (İTO) bu yılın haziran ayında İstanbul perakende fiyatı en fazla artan harcama kaleminin yüzde 26,29 ile limon olduğu bildirildi.

İTO tarafından, Haziran 2019 döneminde İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan harcama kalemleri açıklandı.

Buna göre, geçen ay İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 üründen 66'sının perakende fiyatı artarken, 36 ürünün fiyatı düştü. 140 ürünün fiyatında ise değişiklik olmadı.

- Domates ve patates ucuzladı

Haziran ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler grubunda yer alan limon yüzde 26,29 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Limonu, ev eşyası harcamaları grubunda yer alan yüzde 24,23 ile alüminyum mutfak eşyası, yüzde 12,53 ile elektrikli süpürgesi,
gıda harcamaları grubundan yüzde 8,73 ile tavuk, yüzde 8,27 ile tuzlu fıstık ve
yüzde 5,72 ile sıvı yağlar izledi.

Haziran ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyve grubunda yer
alan domates yüzde 46,16 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler aynı gruptan yüzde 27,56 ile patates,
yüzde 26,39 ile kayısı, yüzde 25.94 ile taze fasulye, yüzde 21,58 ile patlıcan ve
yüzde 20,80 ile soğan oldu. Patatesin fiyatı da 27,56 azalış gösterdi.

Haziranda bir önceki aya göre fiyatı en çok artan ve azalan harcama kalemleri şöyle:

Mevsimsel Tarım Ürünleri Değişim (%) Artan Limon 26,29 Elma 5,15 Azalan Domates -46,16 Patates -27,56 Kayısı -26,39 Taze Fasulye -25,94 Patlıcan -21,58 Soğan -20,8 Kabak -20 Erik -19,05 Sivri biber -13,96 Kiraz -13,83 Bezelye -13,22 Salatalık -12,58 Mevsim Dışı Tarım Ürünleri Kıvırcık Salata -19,14 İşlenmiş Tarım-Sınai ve Diğer Ürünleri Değişim (%) Yumurta -13,7 İşlenmiş Tarım-Sınai ve Diğer Ürünleri Değişim (%) Alüminyum Mutfak Eşyası 24,23 Elektrik Süpürgesi 12,53 Tavuk 8,73 Tuzlu Fıstık 8,27 Sıvı Yağlar 5,72 Ütü 5,28 Çamaşır Makinesi 5,02

PARTNERÜnlüleri bir de makyajsız görün! Bu hallerine çok şaşıracaksınız!Ünlüleri bir de makyajsız görün! Bu hallerine çok şaşıracaksınız!
Zeyna’yı ‘Sevgi’ hayata yeniden bağladıZeyna’yı ‘Sevgi’ hayata yeniden bağladı
Köylülerin azmi santrali yendiKöylülerin azmi santrali yendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İTO

En Çok Okunan Haberler

BM'de büyük skandal! Gizlice imzalandı!

BM'de büyük skandal! Gizlice imzalandı!

Survivor 2019 şampiyonu belli oldu!

Survivor 2019 şampiyonu belli oldu!

Kızıyla paylaştığı fotoğraf olay oldu!

Kızıyla paylaştığı fotoğraf olay oldu!

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

Suriyelilere plaj yasağı için karar verildi!

Suriyelilere plaj yasağı için karar verildi!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Karamollaoğlu'ndan 'erken seçim' açıklaması

Karamollaoğlu'ndan 'erken seçim' açıklaması

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Süleyman Soylu, HDP'li vekilin iddiasını yalanladı

Süleyman Soylu, HDP'li vekilin iddiasını yalanladı

Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ağaçların çevrelediği fener denizden giderek uzaklaşıyor

Deniz feneri kıyıdan giderek uzaklaşıyor

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge!

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge!

Sağlık Bakanlığı duyurdu! Doğum bildirim sistemi ile kimlik belgesi işlemleri 4 pilot ilde başladı

Sağlık Bakanlığı duyurdu! 4 pilot ilde başladı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan işten çıkarma haberleriyle ilgili açıklama

Belediyeden işten çıkarma haberleriyle ilgili flaş açıklama

Kargo kolilerinden binlerce kaçak havai fişek çıktı

Kargo kolilerinden binlerce kaçak havai fişek çıktı

Son dakika! Jandarma'dan üç ilde operasyon: Uzi suikast silahı ele geçirildi

Üç ilde operasyon! Suikast silahı ele geçirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.